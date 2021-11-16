ليفربول يفكر في التعاقد مع بديل للمصري صلاح والسبب ؟!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول يفكر في التعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح. مهاجم فريق الريدز الإنجليزي في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض غيابه عن الفريق خلال مشاركته مع منتخب مصر في منافسات دوري كأس أمم أفريقيا المقرر مطلع العام المقبل.

ليفربول وبديل صلاح

وأفاد موقع “ليفربول إيكو” الإنجليزي، عن خطة إدارة ليفربول. “الريدز” لتعويض غياب النجم المصري محمد صلاح، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس دوري أمم أفريقيا القادم.

How Liverpool could line up against Arsenal without Jordan Henderson, Sadio Mane and Roberto Firmino #lfc https://t.co/x372Fbbf78 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) November 14, 2021

وبين الموقع، بأن النجم المصري صلاح سيغيب برفقة زميله ساديو ماني، وكذلك الغيني نابي كيتا عن صفوف .فريق ليفربول في شهر يناير القادم نتيجة مشاركتهم في بطولة دوري أمم أفريقيا القارية. مع منتخبات بلادهم، إلى جانب تعرض النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للإصابة، مما يشكل ذلك الفراغ في التشكيلة الأساسية لصفوف الريدز.

الانتقالات الشتوية

كما وأوضح، بأن توقيع نادي ليفربول. مع لاعب جديد في هجوم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، هو أمر غير مرجح في الوقت الراهن لكنه ليس مستبعد بشكل كامل.

وأشار الموقع، بأن البرازيلي المصاب فيرمينو سيزاميل زميله البرتغالي دييغو جوتا أثناء منافسات كأس أمم أفريقيا، في حال تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى اللاعب الثالث الذي قد يكون تاكومي مينامينو، أو ديفوك أوريجي أو هارفي إليوت.

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وذكر، بأن هناك خيار مفاجئ قد يعوض عن غياب النجم المصري محمد صلاح أثناء البطولة القارية عن فريق ليفربول، حيث سيكون هناك احتمالية أن يشغل الظهير الأيمن نيكو ويليامز، خلال منافسات الفريق في شهر يناير المقبل.

🚨 مدرب برشلونة الجديد تشافي يريد ضم محمد صلاح بأي ثمن ولكن يبدو ان إدارة برشلونة سينتهي بها الامر بضم ستيرلينغ من مانشستر سيتي. – ميرور pic.twitter.com/BGqV78XZkM — E P L W O R L D (@EPLworld) November 14, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 26 نقطة، كما وآتى فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة متساويًا بذلك مع فريق وست هام يونايتد بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

أما في المركز الرابع جاء فريق ليفربول. بفارق نقطة وحيدة برصيد 22 نقطة، كما وآتى في المركز الخامس. فريق أرسنال برصيد 20 نقطة، كما ويليه في المركزين السادس والسابع فريق مانشستر يونايتد وبرايتون برصيد 17 نقطة.

كما وآتى فريق وولفرهامبتون برصيد 16 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس النقاط في المركز التاسع، أما في عاشر جدول الترتيب جاء فريق كريستال بالاس. برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.