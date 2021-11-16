عزف النشيد القطري بمهرجان فاضح لمتسابقة بالبكيني ادعت أنها قطرية .. ما القصة؟

طالب العديد من النشطاء القطريين على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى رأسهم الكاتب والإعلامي القطري البارز جابر الحرمي، بملاحقة سيدة قالوا إنها قدمت نفسها على أنها “قطرية” بمهرجان فاضح.

وقال الإعلامي جابر الحرمي في تغريدة غاضبة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن): “يجب على الجهات المعنية في قطر ملاحقة السيدة التي قدمت نفسها على أنها (قطرية) في مهرجان فاضح لاستعراض الأجساد.”

يجب على الجهات المعنية في #قطر ملاحقة السيدة التي قدمت نفسها على أنها "قطرية" في مهرجان فاضح لاستعراض الأجساد، وملاحقة الجهة المنظمة التي ادعت مشاركة #قطر وعزفت السلام الوطني القطري، حتى وإن كان هذا المهرجان الفاضح خارج #قطر ..#قطر ونسائها أطهر من أن تلوّث اسمها في هذا المكان.. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 16, 2021

وتابع “الحرمي” مشددا على أنه يجب أيضا ملاحقة الجهة المنظمة التي ادعت مشاركة قطر “وعزفت السلام الوطني القطري، حتى وإن كان هذا المهرجان الفاضح خارج قطر.”

واختتم:”قطر ونسائها أطهر من أن تلوّث اسمها في هذا المكان.”

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مدربة لياقة تعيش في قطر

وبمتابعة أصل هذه القصة من قبل (وطن) اتضح أن مدربة لياقة تعيش في قطر، نشرت مقطع فيديو لها بالبكيني عبر صفحتها على موقع إنستغرام.

#قطر

الى أين نحن ماضون ؟!

وأين الفوز هنا ؟

نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. pic.twitter.com/trvMjm2q4F — جاسم ابراهيم فخرو (@fakhrooj) November 16, 2021

ويُظهر المقطع تكريمها خلال بطولة مخصصة لكمال أجسام السيدات.

وسمع في المقطع عزف النشيد القطري، حيث تم تقديم السيدة التي ظهرت بالمقطع واسمها (عبير) على أنها قطرية.

لكن العديد من المغردين القطريين، نفوا كون هذه السيدة قطرية.

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وأوضح البعض أن المشاركة هيّ لبنانية / أمريكية، تعيش في دولة قطر لكنها ليست قطرية الجنسية.

وفي هذا السياق قال الكاتب عبدالعزيز عبدالله: “بالبحث يبدو أن هناك أمراً غريباً. تبين أن المُشاركة هيّ لبنانية / أمريكية، تعيش في قطر وهيّ مدربة.”

بالبحث يبدو أن هُناك أمراً " غريباً " تبين أن المُشاركة هيّ لبنانية / أمريكية ، تعيش في قطر وهيّ مدربة ! فالغرابة لماذا أستخدم النشيد الوطني القطري !

ونسبها الى قطر كشخص ! وهو مُغاير للواقع ! https://t.co/WcTZwkeriv — Abdulaziz A.Abdulla (@Bosuodaa) November 16, 2021

وتابع :”فالغرابة لماذا أستخدم النشيد الوطني القطري ! ونسبها الى قطر كشخص ! وهو مُغاير للواقع “.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات القطرية على هذه الواقعة رغم انها اثارت غضب القطريين.

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ولا يعرف إذا كانت هذه المدربة التي تعيش في قطر حاصلة على الجنسية القطرية أم لا، وفي انتظار توضيح السلطات.