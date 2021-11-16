عزف النشيد القطري بمهرجان فاضح لمتسابقة بالبكيني ادعت أنها قطرية
عزف النشيد القطري بمهرجان فاضح لمتسابقة بالبكيني ادعت أنها قطرية يثير غضب القطريين
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عزف النشيد القطري بمهرجان فاضح لمتسابقة بالبكيني ادعت أنها قطرية .. ما القصة؟

كتب باسل النجار
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طالب العديد من النشطاء القطريين على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى رأسهم الكاتب والإعلامي القطري البارز جابر الحرمي، بملاحقة سيدة قالوا إنها قدمت نفسها على أنها “قطرية” بمهرجان فاضح.

وقال الإعلامي جابر الحرمي في تغريدة غاضبة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن): “يجب على الجهات المعنية في قطر ملاحقة السيدة التي قدمت نفسها على أنها (قطرية) في مهرجان فاضح لاستعراض الأجساد.”

وتابع “الحرمي” مشددا على أنه يجب أيضا ملاحقة الجهة المنظمة التي ادعت مشاركة قطر “وعزفت السلام الوطني القطري، حتى وإن كان هذا المهرجان الفاضح خارج قطر.”

واختتم:”قطر ونسائها أطهر من أن تلوّث اسمها في هذا المكان.”

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مدربة لياقة تعيش في قطر 

وبمتابعة أصل هذه القصة من قبل (وطن) اتضح أن مدربة لياقة تعيش في قطر، نشرت مقطع فيديو لها بالبكيني عبر صفحتها على موقع إنستغرام.

ويُظهر المقطع تكريمها خلال بطولة مخصصة لكمال أجسام السيدات.

وسمع في المقطع عزف النشيد القطري، حيث تم تقديم السيدة التي ظهرت بالمقطع واسمها (عبير) على أنها قطرية.

لكن العديد من المغردين القطريين، نفوا كون هذه السيدة قطرية.

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وأوضح البعض أن المشاركة هيّ لبنانية / أمريكية، تعيش في دولة قطر لكنها ليست قطرية الجنسية.

وفي هذا السياق قال الكاتب عبدالعزيز عبدالله: “بالبحث يبدو أن هناك أمراً غريباً. تبين أن المُشاركة هيّ لبنانية / أمريكية، تعيش في قطر وهيّ مدربة.”

وتابع :”فالغرابة لماذا أستخدم النشيد الوطني القطري ! ونسبها الى قطر كشخص ! وهو مُغاير للواقع “.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات القطرية على هذه الواقعة رغم انها اثارت غضب القطريين.

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ولا يعرف إذا كانت هذه المدربة التي تعيش في قطر حاصلة على الجنسية القطرية أم لا، وفي انتظار توضيح السلطات.

 

(المصدر: وطن +تويتر)

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باسل النجار

باسل النجار حاصل على بكالريوس صحافة واعلام وهو كاتب ومحرر صحفي متمرس. مهتم بالشؤون العربية والسياسية ومتابع ومحلل جيد لتغطيات مواقع التواصل الاجتماعي. باسل النجار التحق في صحيفة وطن عام ٢٠١٦ ويعمل في الصحيفة محرر ومراسل

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