عائلة نزار بنات تتهم السطة الفلسطينية بانها تطارد اليوم 11 فردا من العائلة watanserb.com
متظاهرون يرفعون صور نزار بنات خلال مسيرة منددة باغتياله في رام الله
الهدهد

عائلة نزار بنات لـ”وطن”: السلطة تطارد 11 فرداً من العائلة وانسحبنا من المحكمة لهذه الأسباب

كتب أنس السالم
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قال عمار بنات، ابن عم الناشط السياسي الذي تم اغتياله نزار بنات، إن السطة الفلسطينية تطارد اليوم 11 فردا من العائلة، على خلفية اتهامهم بإطلاق نار على منزل نقيب في الأمن الوقائي شارك في اغتيال نزار في شهر تموز الماضي.

وأكد بنات لـ”وطن” أن الجهات الرسمية الفلسطينية لم تكتفِ باعتقال حسين بنات؛ الشاهد الرئيس في قضية اغتيال نزار، وسجنه لمدة 11 يوما، بتهمة إطلاق النار، والذي تبين أنه بريء منها. بل ما زالت مستمرة باعتقال شقيقه عرفات منذ 20 يوما على ذات التهمة.

وكشف عن أنّ السلطة الفلسطينية مددت اعتقال “عرفات بنات” لسبعة أيام، منذ يوم الخميس الماضي. ما دفعه بالشروع بإضراب عن الطعام.

ويقول بنات: إن تهم الـ 11 فردا من العائلة هي ذاتها الشروع بإطلاق نار، وحيازة سلاح. وهو ما جعل هؤلاء مطاردين ومشردين عن منازلهم.

ورغم أن العائلة أحضرت للمحكمة شاهدين وتسجيلات كاميرات المراقبة، والتي أثبتت أن عرفات لم يكن وقت اطلاق النار في كل محافظة الخليل، بل كان متواجدا في رام الله. إلا أن النيابة والقاضي والمباحث مصرين جميعا، أنه متهم بهذه القضية. وفق “عمار”

ويرى عمار بنات أن هذه الاتهامات لأفراد العائلة، من أجل إدخالها في قضايا فرعية وصرف نظرها عن القضية الرئيسية المتعلقة باغتيال نزار. والتي كانت آخر تطورات محاكمة المتهمين، أن العائلة سحبت محاميها غاندي أمين بعد ما وصفه عمار، بتعرضه وشاهد العائلة لإهانات من قبل محامي المتهمين الـ 14.

محاكمة منقوصة

ووصف بنات محاكمة نزار بأنها منقوصة؛ لأن السلطة اختزلت القضية في 14 عنصرا أمنيا قاموا يتنفيذ اغتيال نزار. ولم تحاسب أو تحاكم من أعطى الأوامر؛ من الجهات العليا في الاجهزة الامنية أو حتى المستوى السياسي.

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ولأن نزار هو ابن الشعب الفلسطيني، ولم تبقَ قضيته رهن العائلة فقط. تم الموافقة على التعامل مع المحكمة التي شكلتها السلطة الفسطينية، بعد التشاور ع الجهات القانونية، وكذلك الفصائل الفلسطنيية والشخصيات العامة، وفق عمار.

ولكن عائلة بنات اليوم في انتظار الانتهاء من هذه المحكمة. وستتجه نحو المحاكم الدولية إذا لم تأخذ المحكمة حق نزار وعائلته وحق حرية التعبير عن الرأي لكل الشعب الفلسطيني. كما قال عمار بنات ابن عم نزار

(المصدر: وطن)

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أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

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