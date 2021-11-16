“لا ثقة في بايدن” .. تقرير عبري يتحدث عن أسباب حاجة السعودية للتطبيع

ذكر موقع “نقابة الأخبار اليهودية JNS” في تقرير له، أن مجموعة مؤلفة من 15 من القادة اليهود الجمهوريين من الولايات المتحدة، قاموا في يونيو الماضي بزيارة إلى السعودية في محاولة لدفع صفقة التطبيع بموجب “اتفاقات أبراهام” المزعومة بين إسرائيل ودول الخليج.

ووفق التقرير الذي ترجمته (وطن) فقد سمحت المبادرة الخاصة للمجموعة بلقاء كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين. وكذلك أعضاء من العائلة المالكة السعودية.

وقبل وصولها إلى الرياض، توقفت المجموعة في إسرائيل للحصول على إحاطات مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

ثم توجهت إلى الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك.

وأوضح “فيل روزين” المحامي المقيم في نيويورك وعضو مجلس إدارة الائتلاف اليهودي الجمهوري (RJC)، ونائب رئيس مؤسسة بيرثرايت إسرائيل، في تصريحات لموقع “JNS” أنه بسبب بعض الحساسيات بين إدارة بايدن والسعوديين في ذلك الوقت لم يتم الكشف عن الرحلة إلا بعد عدة أشهر.

وفيما يتعلق بالغرض من البعثة، قال “روزين” إنه “في ضوء حقيقة أن رعاية اتفاقيات أبراهام لم تعد موجودة . في إشارة إلى إدارة ترامب. كان هناك فراغ.”

تشجيع السعودية للإنضمام

وتابع:”لقد حاولنا ملء هذا الفراغ من خلال تشجيع الإمارات على مواصلة التقدم في الاتفاقات. مع تشجيع السعوديين على الانضمام إليها”.

عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية قال “روزن” الذي سافر إلى المملكة في الماضي، إنه لاحظ مدى التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالتغريب في البلاد.

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وأشار إلى أن خطوات واسعة قد قطعت فيما يتعلق بالحقوق الدينية وحقوق المرأة.

وقال إنه “في عام 1993، بناءً على طلب شمعون بيريس – وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت. طُلب مني معرفة ما إذا كانت الدول العربية، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، مهتمة بالتطبيع أم لا”.

وتابع قائلا إنه عاد من المملكة العربية السعودية بخوف شديد. وقال لبيريس إن السلام لن يحدث لمدة قرن أو قرنين على الأقل.

واستطرد “روزين” في حديثه للموقع الإسرائيلي: “لكن اليوم لدي شعور قوي بأننا على وشك حدوث شيء كبير. إنه بالتأكيد قابل للتطبيق”.

وقال روزين إنه “يمنح الولايات المتحدة الحالية فرصة لإثبات أنهم يريدون ذلك. إنهم يعرفون أنه أمر جيد لنا كأميركيين. وهو بالتأكيد جيد لإسرائيل والمملكة العربية السعودية. لا يوجد سبب لعدم القيام بذلك. قد يعني التطبيع مدى الحياة بين اسرائيل والعالم العربي “.

“إنهم بحاجة إلى التكنولوجيا والري”

من جانبه قال “إريك ليفين” وهو أيضًا محامٍ من نيويورك وعضو مجلس إدارة “RJC” وكان عضو في هذه الرحلة للمملكة، في تصريحات للموقع:”انظر إلى كل شيء يحدث هنا. عندما سافرنا إلى الإمارات، حلّقنا فوق الأجواء السعودية.”

وتابع:”بصفتك يهوديًا إذا كنت ستخبرني قبل خمس سنوات أنه يمكننا التحليق فوق الأجواء السعودية. فسأقول إنك فقدت عقلك.”

وقال: “إذا تم بناء خط قطار من الإمارات إلى حيفا، فسيتعين عليه المرور عبر الأراضي السعودية. وإذا كانت هناك بنية تحتية تكنولوجية بين الخليج وإسرائيل، فسيتعين عليها المرور عبر الأراضي السعودية.”

وذكر:”الدول لديها مصالح وليس لديها بالضرورة أصدقاء”.

وتابع زاعما:”توصل السعوديون إلى استنتاج مفاده أن تحقيق السلام مع الاسرائيليين يخدم مصلحتهم الوطنية”.

في الوقت نفسه، قال “ليفين” إن التطبيع مع إسرائيل أمر منطقي بالنسبة للسعوديين من منظور ديموغرافي.

وقال أن 70٪ من سكانها تقل أعمارهم عن 35 عامًا. وهم يدركون مدى أهمية نظام تعليم غربي حديث للجيل القادم، وفق تصريحات ليفين.

هذا ويعتقد “ليفين” أنهم ـ يقصدالسعوديين ـ يدركون الآن أن “طريقة التفكير الوهابي في المؤسسات التعليمية يجب أن تتوقف”.

وقال: “كما قالوا لنا أدركوا أن عليهم إغلاق هذه المدارس. بدلاً من تعليم (اقتلوا الكافر) و(اقتلوا اليهودي) و (دمروا أمريكا). فإنهم يعلمونهم الآن الرياضيات والعلوم والفلسفة والفكر الليبرالي الغربي وإدخالهم في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف:”الدولة الوحيدة التي يمكنهم اللجوء إليها والتي يمكنها مساعدتهم على القيام بذلك هي إسرائيل. إنهم بحاجة إلى التكنولوجيا. يجب أن يكونوا قادرين على جعل الصحراء تزدهر ؛ يحتاجون الري يريدون التنويع في 5G ، إلخ. ما هو أفضل مكان للحصول على هذه التكنولوجيا من حقهم في الفناء الخلفي ، مع إسرائيل؟ ”

الصعيد الأمني

وعلى الصعيد الأمني ​​، قال ليفين إن “السعوديين أوضحوا لنا أن أكبر ثلاثة تهديدات لهم هي إيران والإخوان وتركيا بالإضافة إلى اليمن”.

وذكر أن السؤال السعودي لماذا لا تنظر الولايات المتحدة إلى الحوثيين في اليمن – الوكيل الإيراني الذي يشن هجمات صاروخية على المملكة العربية السعودية – كمنظمة إرهابية على غرار حزب الله في لبنان.

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قال ليفين إن السعوديين بشكل عام غير واثقين من الدعم من قبل إدارة بايدن. لديهم ثقة أكبر في إسرائيل.

وتابع: “بناءً على ما سمعته ، فإن التقييم هو أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تدعمهم ، وأنه إذا حدث ضغط ، فإن بايدن سيسمح للإيرانيين بابتلاعهم. والدولة الوحيدة في العالم التي ستدافع عنهم هي إسرائيل.

وأشار روزن إلى أنه يخطط للعودة إلى المملكة العربية السعودية مع مجموعة أخرى في يناير “ليبين لهم أن هذا لم يكن شيئًا لمرة واحدة”.

وقال: “سيخبرك السياسيون أنه ليس لديهم أي فكرة عن موعد حلول التطبيع مع السعوديين، لكن أولئك الذين يمكنهم تجاهل التداعيات السياسية، مثلي ، متفائلون ومتشوقون للسلام”.

(المصدر: ترجمة وطن / نقابة الأخبار اليهودية JNS)