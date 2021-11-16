مصدر امني كويتي يكشف حقيقة دهس عمال في الكويت watanserb.com
لحظة محاولة دهس عمال في الكويت
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بسبب مطالبتهم برواتبهم .. فيديو مثير لمحاولة كويتي دهس عمال شركته!

مصدر أمني أكد عدم وقوع إصابات

كتب أنس السالم
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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لمسؤول بشركة تنظيف في الكويت أثناء محاولته دهس عدد من العمال العاملين في الشركة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر تجمع عدد من العمال أمام مقر شركة تنظيف بالكويت، للمطالبة برواتبهم المتأخرة.

وبحسب الفيديو فقد حاصر العمال المسؤول في شركة التنظيف لمنعه من الخروج وسط هتافات تطالب بسداد مستحقاتهم، إلا أن المسؤول لم يستجد وقام بدهس عدد من العمال وفر هاربا.

وتعقيبا على الفيديو الذي تم تداوله، قال مصدر أمني مطلع لصحيفة «الأنباء» الكويتية، انه لم تسجل قضية دهس في الواقعة. كما ولم يتقدم أحد ببلاغ ولم نتلق معلومات عن إصابة أي من العمال.

وأشار المصدر الأمني إلى انه بمجرد تداول المقطع تمت متابعة الأمر. وتبين ان الواقعة حدثت في منطقة الفحيحيل، وجرى تحديد صاحب المركبة وتم استدعاؤه.

وقال المصدر أن صاحب المركبة مواطن كويتي برر هروبه بأن العمال حاولوا الاعتداء عليه خلال تصفية خلافات مالية. فهرب منهم وخلال هروبه اعترضه عمال لم يصب منهم أحد.

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وجدد المصدر التأكيد على ان أيا من العمال لم يتقدم ببلاغ حتى عصر امس. كما تبين عدم إصابة أحد.

وأشار المصدر إلى انه تم التواصل مع «القوى العاملة» وعدد من العمال ومسؤول الشركة التي يعملون بها لتسوية المشكلات بين العمال وصاحب العمل، والتي تمثلت في تأخر تسلم الرواتب.

 

(المصدر: وطن + صحيفة “الأنباء” + مواقع التواصل)

 

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أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

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