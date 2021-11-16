استخفّ واستهان بالإماراتيين .. محمد بن راشد يتقبل أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي بالإمارات!

قبلت الإمارات تعيين أمير حايك أول سفير إسرائيلي لديها على الرغم من سخريته واستهانته بالمدونين الإماراتيين الذين سارعوا للدفاع عن التطبيع بين البلدين.

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح النعامي، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على تسلم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي:”قدم أمس أمير حايك أوراق اعتماده سفيرا لإسرائيل في الإمارات”.

وأضح أنه “بعيد التوقيع على اتفاق التطبيع غرد أمير حايك مستهينا بالإماراتيين واستخف بالمدونين الإماراتيين المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل”.

وأكد النعامي” على أنه “عند تسمية حايك سفيرا اعتقد الصحافيون الصهاينة أن الإمارات سترفضه”.

واختتم قائلا:” لكن لا حياة لمن تنادي”.

محمد بن راشد يتسلّم أوراق اعتماد سفير الاحتلال

وكان محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قد تسلم في معرض دبي للطيران، الإثنين، أوراق اعتماد سفير الاحتلال الإسرائيلي أمير حايك، بعد حوالي أربعة أشهر على تعيينه.

يشار إلى أن سفير الاحتلال سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في يوم 11 أكتوبر الماضي.

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ويوم 25 يوليو الماضي أعلن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد تعيين حايك سفيراً في أبوظبي “لما يحمله من خبرة في مجال الاقتصاد والسياحة” وفق لابيد.

ووقعت الدولتان اتفاقية التطبيع بينهما منتصف سبتمبر 2020 في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تلتها عشرات الاتفاقيات الرسمية والخاصة بمليارات الدولارات.

وكانت أبوظبي هي الأسرع في تعيين سفير لها لدى الاحتلال. إذ وصل سفيرها محمد الخاجة إلى تل أبيب في 1 مارس الماضي.

يشار إلى أنه فور تسليم السفير الإسرائيلي لدى الإمارات لأوراق اعتماده، غرد السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة مهنئا بالقول:”أحرّ التهاني لصديقي وزميلي سعادة أمير حايك بعد أن قدم أوراق اعتماده اليوم، ليصبح أول سفير لـ إسرائيل في الإمارات العربية المتحدة”.

وأردف:” أهلاً وسهلاً بكم في دار زايد، مع التمنيات بالتوفيق والنجاح بما يخدم البلدين وتطلعات شعبيهما. الامارات في اسرائيل”.