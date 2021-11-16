ألفيس يوجه نصيحة قوية إلى نجوم برشلونة بعد عودته إلى الكامب نو (فيديو)

وجه النجم البرازيلي داني ألفيس 38 عامًا، رسالة قوية إلى نجوم فريق برشلونة. بعد العودة مجددًا إلى قلعة الكامب نو، داخل غرفة الملابس وبحضور المدرب الجديد تشافي، قبيل خوض أول جلسة تدريبية مع البلوغرانا.

ألفيس ونجوم برشلونة

وقال البرازيلي داني ألفيس في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية، قائلاً: ” إنه من دواعي سروري.. أن أكون هنا بعد الغياب لوقت طويل، وإن العودة لي إلى هنا شرف”.

وأردف ألفيس، ” أنا سعيد بأن أكون قادرًا على مشاركتكم .في غرفة الملابس مرة أخرى، لقد جئت لأتعلم منكم الآن العالم الجديد، ولكنني كرجل عجوز أريد أن أنقل شيئًا واحدًا لكم، وهو معرفة ما يمثله هذا النادي .وهذا القميص، ولقد لعبت في الخارج وهذا أفضل مكان كي تعيش فيه وتحقق أشياء رائعة”.

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وختم، ” أنتم هنا عليكم تقدير ذلك، لانه لا يوجد شيء أفضل في الخارج، وإن من داوعي سروري.. أن أكون هنا معكم، دعونا نحقق معًا أشياء رائعة لأن هذا النادي مصنوع من أجل تحقيق أشياء عظيمة”.

ألفيس واجتياز الفحص الطبي

واجتاز البرازيلي ألفيس الاختبار الطبي يوم أمس الاثنين، حيث تدرب اللاعب إلى جانب صفوف فريقه للمرة الأولى بعد العودة إلى ملعب الكامبنو، تحت قيادة المدرب وزميله السابق تشافي هيرنانديز.

كما وحقق ألفيس العديد من الألقاب خلال فترته السابقة مع فريق البلوغرانا. في الفترة ما بين 2008-2016، كان من أبرزها الفوز بست ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة أخرى في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية الأخرى.

ورحل ألفيس عن فريق برشلونة مع نهاية موسم عام 2016، إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي لموسم وحيد، لينتقل بعدها إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم الانتقال إلى نادي سالو باولو البرازيلي في عام 2019، ليفسخ عقده في شهر سبتمبر الماضي بعد خلافات مالية.

وسجل ألفيس خلال مسيرته الكروية الاحترافية في رياضة كرة القدم 52 هدفًا، خلال مشاركته في 740 مباراة، إلى جانب تحطيمه الرقم القياسي لنجم منتخب مصر حسام حسن كأكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب مع منتخب بلاده البرازيل.