10 عادات يومية شائعة تدمر حياتك .. التلفاز والهاتف منها

نشر موقع “هير بيوتي” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن عادات يومية نقوم بها تدمر حياتنا اليومية دون أن ندرك ذلك.

إن العادات اليومية هي قرارات صغيرة تشكل مجمل الحياة. فإذا أضفت الكثير من هذه العادات غير الصحية إلى نمط حياتك، فإنها تتراكم بمرور الوقت، ويمكن أن تكون مدمرة لحياتك. بدلاً من مساعدتك على التقدم في حياتك.

ومع ذلك، يتبنى الكثير منا هذه العادات السامة وليس لديهم أدنى فكرة عن أنها تقلل من جودة حياتنا.

وفيما يلي أهم العادات اليومية التي قد تؤثر عليك وتمنعك من الوصول إلى قدراتك.

الاستعمال المفرط للهاتف

إن التحكم في الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة هو مفتاح سعادتك. لكن من خلال الإشعارات والتحديثات الجديدة التي تصلك عبر الهاتف حول حياة الأشخاص، فإن ذلك يمثل عبئًا زائدًا من المعلومات. وهذا يساهم كثيرا في تشتيت أفكارك وقلة وصعوبة التركيز على الحاضر.

لذا حاول قدر الإمكان الاستغناء عن الهاتف. فإذا شعرت بالحاجة إلى التحقق من شاشة هاتفك، يمكنك القيام بالمشي في الخارج أو تناول القهوة مع صديق.

مشاهدة التلفزيون طوال اليوم

إذا شعرت يوما أنك منغمس في مشاهدة التلفاز طوال اليوم، فحاول التقليل من ذلك كثيرا حتى لا تفقد يومك بالكامل. إذ قد يؤدي مشاهدة موسم كامل في يوم واحد إلى ضياع وقتك.

الإهتمام بالآخرين بدل الاهتمام بنفسك

قد يكون من المغري حل مشاكل الآخرين والتركيز على حياتهم بدلاً من حياتنا. حيث تجعل وسائل التواصل الاجتماعي الأمر أكثر إغراءً.

قد تكون هذه الأشياء مسلية وتتيح لك مقارنتها بحياتك، لكنها لا تساعدك على التحكم في سردك الخاص.

ويعد التركيز على الآخرين أمرًا سيئًا ولا يساعدك على المضي قدمًا لحل مشكلتك.

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الهوس بجسدك

إن اتباع نظام غذائي مستمر والذهاب إلى قاعة الألعاب الرياضية هو أمر يشجعنا المجتمع على القيام به، ولكنه قد يكون ضارًا حقًا بصحتنا العقلية. حتى لو قمت بإنقاص الوزن في المنطقة التي تريدها، فإن حساب السعرات الحرارية باستمرار والقلق بشأن الطريقة التي يراك بها الآخرون من شأنها أن تسبب القلق من الطعام والقلق الاجتماعي.

وفي المرة القادمة التي تخرج فيها مع أصدقائك، تناول الأطعمة التي تريدها ولا تشعر بالذنب حيال ذلك.

الجلوس كثيرا

سواء كنت تقود سيارتك طوال الوقت أو تعمل في وظائف مكتبية، فإن الجلوس المستديم يمكن أن يقتلك.

وعندما تجلس طوال اليوم ولا تقوم بأي حركة، فإن آلام الركبة وأسفل الظهر لن تظهر فقط – بل تزيد من خطر الإصابة بالخرف والسكري والسمنة وأمراض القلب.

العزلة

يمكن أن يسبب الشعور بالوحدة الشديدة استجابة للتوتر والالتهاب.

في المقابل، فإن لهذا آثار سيئة على أذهاننا وقلوبنا وقدراتنا المناعية. فالأشخاص الوحيدين هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب والسرطان وأمراض خطيرة أخرى.

لذا يُنصح دائما بالنوم من 7 إلى 9 ساعات للمحافظة على صحة جيدة.

النقد الذاتي

في كل مرة تحط من قدر نفسك أو ترى عيوبًا في نفسك أو تقسو على نفسك بعد ارتكاب خطأ، فإن ذلك ضار بالنسبة لصحتك العقلية. لذا كن لطيفا مع نفسك.

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الأكل عند الشعور بالملل

إن القيام بهذه العادة على المدى الطويل يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة والسرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وحتى توقف التنفس أثناء النوم.

الاستماع إلى الموسيقى بصوت عالٍ جدًا

يحب المرء الاستماع إلى الموسيقى للهروب من الواقع وخاصة إذا ما تم رفع مستوى الصوت إلى أعلى درجة.

ومع ذلك، إذا كنت تفعل هذا طوال الوقت فإن ذلك يمكن أن يضر بسمعك، وبالنسبة للبالغين، فإن فقدان الاستماع يرتبط أيضًا بمشاكل في الدماغ مثل مرض الزهايمر.