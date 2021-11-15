موعد ومعلق مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2022

يلتقي منتخب الجزائر في مباراة أمام نظيره بوركينا فاسو مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات تصفيات أفريقيا .المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب ” مصطفى تشاكر”.

موعد مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو

وستنطلق مباراة منتخب الجزائر وبوركينا فاسو عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، والعراق، قطر، البحرين، اليمن، الكويت، كما سيكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب. عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب الجزائر ومنافسه الضيف بوركينا فاسو على شبكة قنوات. ” ssc sport” الرياضية السعودية، على القناة “ssc sport HD1 “، عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12417، وباستقطاب عمودي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

اقرأ المزيد: موعد مباراة منتخب مصر والغابون في تصفيات كأس العالم 2022

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الجزائر ونظيره بوركينا فاسو عبر شبكة قنوات ssc sport””، المعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي.

تشكيلة منتخب الجزائر

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره بوركينا فاسو، حيث سيتواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب بوركينا فاسو

وسيلعب المدرب كامو مالو بتشكيلة أساسية في مواجهة قوية أمام المنتخب المستضيف الجزائر، حيث سيكون في حراسة المرمى كواكو هيرفي كوفي.

مدرب منتخب بوركينافاسو لدى وصوله إلى الجزائر : نحن هنا في الجزائر فقط من أجل الفوز pic.twitter.com/T2aUEjJCMF — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 15, 2021

بينما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو، باكاري كوني، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جوناتان بيترويبا، تشارلز كابوريه، ألان تراوري، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، بيرتراند تراوري، بريجوس ناكولما، أريستيد بانسي.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

وجاء منتخب الجزائر في ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 13 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن نظيره منتخب بوركينا فاسو برصيد 11 نقطة خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.