موعد مباراة منتخب مصر والغابون في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب مصر مواجهة قوية وصعبة أمام منافسه الغابون. مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والذي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب ” استاد برج العرب”.

موعد مباراة منتخب مصر والغابون

وستقام المباراة بين منتخب مصر ونظيره الضيف الغابون في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، والعراق، قطر، البحرين، اليمن، الكويت، كما سيكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة الثالثة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الخامسة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب. عند الساعة الواحدة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، على القناة. “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين منتخب مصر ومنافسه الغابون عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح.

📸 محمد شريف و افشه من معسكر #منتخب_مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/suP41fxQU6 — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 15, 2021

تشكيلة منتخب مصر

وسيلعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في مواجهة صعبة أمام المنتخب الضيف الغابون، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: أيمن أشرف، أحمد فتحي، أحمد حجازي، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

🔴 منتخب مصر يضم محمد متولي "كناريا" لاعب سموحة لقائمة لقاء الجابون بدلاً من المصاب عبد الله السعيد pic.twitter.com/P8dVlYG5Bs — FilGoal (@FilGoal) November 15, 2021

بينما في هجوم الفريق للمنتخب سيكون كلاً من: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، كما وسيغيب عن اللقاء اللاعب عبد الله السعيد بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب الغابون

وسيدخل المدرب الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الغابون أمام نظيره المستضيف منتخب مصر حيث سيكون في حراسة المرمى أنتوني مفا ميزوي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: برونو إكويل مانغا، جوهان أوبيانغ، لويد بالون، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: ماريو ليمينا، غويلور كانغا، إبراهيم ندونغ، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أوباميانج، أرون بوبيندزا، دينيس بوانغا.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 11 نقطة، كما وجاء منافسه منتخب الغابون في وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.