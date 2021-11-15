منتخب إيطاليا يتعثر أمام أيرلندا ويفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022

فشل منتخب إيطاليا في التواجد المباشر بين المنتخبات التي نجحت في التأهل بشكل مباشر للمشاركة. في مونديال كأس العالم 2022، بعد التعثر أمام أيرلندا الشمالية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مباراة منتخب إيطاليا وأيرلندا

وشهدت مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره المستضيف أيرلندا الشمالية، المنافسة والقوة بين كلا المنتخبين. طيلة مجريات أحداث اللقاء، مع بسالة دفاع أيرلندا في التصدي لهجمات المنتخب الإيطالي ومحاولته العديدة في هز شباك مرمى خصمه من أجل تحقيق الفوز في المباراة.

لكن منتخب إيطاليا فشل في إحراز أي هدف في شباك منافسه أيرلندا، ليفشل في ذلك في التأهل المباشر إلى مونديال. كأس العالم 2022 في قطر، والتنافس برفقة البرتغال في منافسات الملحق في شهر مارس القادم.

كما وتعثر منتخب إيطاليا أمام سويسرا بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما، حيث نجح الأخير بعد تعثر إيطاليا أمام أيرلندا من خطف تذكرة التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدرب “روبرتو مانشيني”، في تشكيلة أساسية أمام المستضيف منتخب أيرلندا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العام 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

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وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط آتى كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب أيرلندا

ولعب المدرب ستيفن كيني بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منتخب إيطاليا، حيث كان في حراسة المرمى جافين بازونو.

أما في دفاع الفريق كان كلاً من اللاعبين، دارا أوشي، جون إيجان، شين دافي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: جيمس ماكلين، كونور هوريهان، جوش كولين، مات دوهيرتي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تروي باروت، شين لونج، جيمس كولينز.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

وجاء منتخب إيطاليا في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 18 نقطة، كما ويليه منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى منتخب أيرلندا الشمالية برصيد 9 نقاط، وآتى منتخب بلغاريا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب ليتوانيا برصيد 3 نقاط.