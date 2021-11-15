مباراة منتخب إيطاليا وأيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة منتخب إيطاليا وأيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022
Videoرياضة

منتخب إيطاليا يتعثر أمام أيرلندا ويفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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فشل منتخب إيطاليا في التواجد المباشر بين المنتخبات التي نجحت في التأهل بشكل مباشر للمشاركة. في مونديال كأس العالم 2022، بعد التعثر أمام أيرلندا الشمالية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مباراة منتخب إيطاليا وأيرلندا

وشهدت مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره المستضيف أيرلندا الشمالية، المنافسة والقوة بين كلا المنتخبين. طيلة مجريات أحداث اللقاء، مع بسالة دفاع أيرلندا في التصدي لهجمات المنتخب الإيطالي ومحاولته العديدة في هز شباك مرمى خصمه من أجل تحقيق الفوز في المباراة.

لكن منتخب إيطاليا فشل في إحراز أي هدف في شباك منافسه أيرلندا، ليفشل في ذلك في التأهل المباشر إلى مونديال. كأس العالم 2022 في قطر، والتنافس برفقة البرتغال في منافسات الملحق في شهر مارس القادم.

كما وتعثر منتخب إيطاليا أمام سويسرا بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما، حيث نجح الأخير بعد تعثر إيطاليا أمام أيرلندا من خطف تذكرة التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدرب “روبرتو مانشيني”، في تشكيلة أساسية أمام المستضيف منتخب أيرلندا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العام 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

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وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط آتى كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب أيرلندا

ولعب المدرب ستيفن كيني بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منتخب إيطاليا، حيث كان في حراسة المرمى جافين بازونو.

أما في دفاع الفريق كان كلاً من اللاعبين، دارا أوشي، جون إيجان، شين دافي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: جيمس ماكلين، كونور هوريهان، جوش كولين، مات دوهيرتي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تروي باروت، شين لونج، جيمس كولينز.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

وجاء منتخب إيطاليا في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 18 نقطة، كما ويليه منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى منتخب أيرلندا الشمالية برصيد 9 نقاط، وآتى منتخب بلغاريا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب ليتوانيا برصيد 3 نقاط.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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