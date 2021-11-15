منتخب إنجلترا يسحق سان مارينو بنتيجة مذلة ويتأهل لمونديال كأس العالم (شاهد)

نجح منتخب إنجلترا في التأهل المباشر للمشاركة. في مونديال كأس العالم 2022، بعد فوز العريض والمذل لمنافسه منتخب سان مارينو بعشرة أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب إنجلترا والفوز الكاسح

وافتتح منتخب إنجلترا مهرجان أهدافه أمام منافسه سان مارينو في الدقيقة ال6 عن طريق هاري ماغواير برأسية كروية جاءت من ركلة ركنية ثابتة ليسجلها داخل شباك المرمى، وفي الدقيقة ال15 ارتكب مدافع منتخب سان مارينو فيليبو فابري الخطأ .بعد تسجيله الهدف في شباك مرماه.

وسجل النجم المهاري هاري كين سوبر الهاتريك في شباك سان مارينو، في الدقيقة ال27، وال31، وال39، ال42، فيما سجل اللاعب إميل رووي الهدف السابع في الدقيقة ال85 بتسديدة قوية عانقت شباك المرمى.

كما وآتى الهدف الثامن في الدقيقة ال69. عن طريق تايرون مينغز. في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب ببراعة داخل الشباك، بينما جاء الهدف التاسع بواسطة تامي أبراهام في الدقيقة ال78 بتسديدة قوية سددها على يسار حارس مرمى سان مارينو.

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وجاء الهدف العاشر في الدقيقة ال79 عن طريق بوكايو ساكا برأسية كروية. سددها اللاعب من عرضية جميلة على يمين حارس المرمى، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا بعشرة أهداف نظيفة دون رد على سان مارينو.

Perfect 🔟 Congrats on your 1st England goals @emilesmithrowe and @OfficialTM_3, living the dream ❤️❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/u3fmxjNGZN — Phil Foden (@PhilFoden) November 15, 2021

طرد نجم سان مارينو

كما وشهد اللقاء طرد نجم منتخب سان مارينو دانتي روسي في الدقيقة ال68، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب إنجلترا، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ميدان المباراة.

وتأهل منتخب إنجلترا عقب هذا الفوز الساحق. على نظيره سان مارينو، للمشاركة المباشرة في مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب إنجلترا على صدارة ترتيب المجموعة المنافسة. برصيد 26 نقطة، كما وجاء في المركز الثاني منتخب بولندا برصيد 20 نقطة، أما في المركز الثالث آتى منتخب ألبانيا برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الرابع جاء منتخب هنغاريا برصيد 17 نقطة، بينما في المركز الخامس منتخب أندورا .برصيد 5 نقاط، كما وجاء في أدني ترتيب المجموعة منتخب سان مارينو .بدون أي من النقاط خلال منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.