فيفي عبده ترقص على أغنية سعودية بفستان جريء وتثير ضجة! (فيديو)

بعد أيام قليلة عن حديثها عن الموت والمقابر، عادت الراقصة المصرية فيفي عبده لمواصلة رقصها عبر حساباتها على مواقع التواصل.

نجوم لامعة وليجن ضيق!

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر “انستجرام”، وهي ترقص في منزلها على أنغام أغنية “رضيناك”، للفنان السعودي طلال سلامة.

وظهر فيفي بالفيديو وهي ترتدي فستاناً أسود مكشوفاً من الأسفل، وتحته “ليجن” ضيق فصَّل شكل ساقيها بوضوح.

وتميز الفستان بوجود قطع لامعة على أشكال نجوم، وكانت فيفي حافية القدمين أثناء الرقص.

سخرية وهجوم من فيفي

وتعرضت فيفي للسخرية والهجوم بسبب بروز بطنها، وتحدثها قبل أيام فقط عن الموت.

ومما جاء في التعليقات: “ياكرشووو يا فيفي”.

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وكتب آخر: “اتقي الله في نفسك وعودي لربك ستسألين في القبر بيت الدود عن عمرك فيما افنيتيه سترد ين تقولي قضيته في نشر ماذا؟”.

ووجهت متابعة سؤالاً للراقصة المصرية وكتبت: “فيفي ما بدك اتوبي لربك !؟”.

وانتقدت أخرى عدم دفاع فيفي عن الرسول، وكتبت: “ده بدل ماتنزلى بوست ولا تتكلمى عن ازاى يتم الإسائه للرسول عليه افضل الصلاة والسلام منزلة فيديو ترقصي وتهزي فيه. ياشيخه اتقى الله وقومى دافعى عن رسولنا الى هيكون شفيع لينا يوم القيامه”.

أسرار النجوم

وكانت فيفي عبده قد تحدثت عن الموت والمدفن الخاص بها ووصيتها لحارس القبور.

وقالت فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج “أسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم إف إم، إنها فكرت في الذهاب إلى المقبرة الخاصة بها، والجلوس فيها بعض الوقت.

وأوضحت فيفي عبده أن هذه الفكرة جاءتها حتى تعتاد على ذلك قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها تتوجه أحيانا إلى المقابر وتتحدث مع التربي.

وصية فيفي عبده

وكشف الراقصة عدة وصايا قالتها لحارس المقبرة في حال موتها.

وقالت: “أوصيت التربي دلوقتي وبقوله انت هتعيش معايا باقي عمري، ووصيته يروق عليا ويرش النبات بالمياه كل فترة”.

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وأشارت فيفي إلى أنها طلبت من التربي وضع الماء في أكواب من بلاستيك، موضحة: “عشان المياه متنزلش عليا تحت”.

وأضافت: “رأيت حب الناس لما مرضت وأغلقت تليفوني وابتعدت عن السوشيال ميديا، وطلع عليا شائعة إني توفيت ولكن حبيت نفسي لما شوفت الناس بتترحم عليا رغم صعوبة الشائعات”.