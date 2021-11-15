فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الدحيل القطري إلى الدوري السعودي

كشفت صحيفة سعودية عن رحيل النجم التونسي الدولي فرجاني ساسي 29 عامًا، عن نادي الدحيل القطري. إلى الدوري السعودي من بوابة نادي أهلي جدة خلال موسم الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل.

فرجاني ساسي والدوري السعودي

وأفادت صحيفة المواطن السعودية، بأن النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الدحيل القطري الحالي. ونجم الزمالك المصري السابق، بات قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي.

وأردفت الصحيفة، “نادي أهلي جدة يريد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي. خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض رحيل اللاعب البرازيلي باولينيو حيث يعد على سلم أولويات النادي السعودي خلال الميركاتو الشتوي”.

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كما وخاض التونسي ساسي، تجربة ناجحة مع نادي الزمالك المصري وحقق معه العديد .من البطولات المحلية والقارية، قبل أن يترك النادي نهاية الموسم المنصرم بسبب تعثر المفاوضات. مع إدارة النادي حول راتبه ورغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء.

الدحيل القطري والتعاقد مع فرجاني ساسي

وقد أعلن نادي الدحيل القطري مع بداية الموسم الحالي تعاقده مع التونسي فرجاني ساسي، بصفقة لمدة ثلاثة مواسم وبمبلغ 3 ملايين يورو في الموسم الواحد، إلا أن اللاعب لم يحقق النتائج الإيجابية .بعد مع ناديه الحالي الدحيل القطري، وهو ما يدفع إدارة النادي إلى التفكير في عرض اللاعب للبيع. وفسخ التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

ترتيب الدوري القطري

ويتربع فريق السد القطري على صدارة ترتيب دوري النجوم القطري برصيد 25 نقطة، كما ويليه فريق لخويا في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، أما في المركز الثالث جاء فريق العربي برصيد 19 نقطة.

وآتى فريق الغرافة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، كما وجاء فريق الوكرة في خامس جدول الترتيب متساويًا بنفس النقاط، وفي المركز السادس فريق أم صلال برصيد 9 نقاط متساويًا مع فريق قطر والريان بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء في المركز التاسع فريق الشمال برصيد 8 نقاط، ويليه فريق الأهلي بالمركز العاشر برصيد 6 نقاط، بينما آتى فريق السيلية في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، لكن في أدنى جدول الترتيب جاء فريق الخور برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.