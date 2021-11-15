على خطى والده.. شاهد: سيف الإسلام القذافي يحرف القرآن الكريم في أول ظهور علني له

على خطى والده الراحل، بدأ سيف الإسلام القذافي ظهوره العلني خلال تقديمه لأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا بقرآن جديد، على حد ما وصفه النشطاء.

دمج آيتين مع بعض!

وخلال انتهائه من تقديم طلب الترشح لمفوضية الانتخابات توجه بكلمة مقتضبة تلا فيها آيات من القرآن. تاليا نهاية الآية رقم (89) من سورة الأعراف ( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ”.

ليعود مجددا بتلاوة آية غير موجودة في القرآن، قائلا:” والله غالب على أمره ولو كره الكافرون”.

ويبدو أن نجل “القذافي” قد التبس عليه الأمر، محاولا إظهار نفسه لمؤيديه بشكل مختلف. حيث قام بدمج الآية رقم (21) من سورة يوسف ” والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”، مع الآية رقم (31) من سورة التوبة “ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون”.

تحريف معمر القذافي للقرآن

يشار إلى أن الراحل معمر القذافي كانت له آراء مثيرة للجدل فيما يتعلق بالقرآن والسنة.

فقد سبق وأن تجرأ على تحريف القرآن، وحذفَ كلمة “قُلْ” من القرآن، محتجا بأن الخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم-. وقد انتقل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى جوار ربه، فلم يعد هناك حاجة لقول “قل”. وإنما يبتدئ القارئ للقرآن مثلا بـ”هو الله أحد” و”أعوذ بِرب الفلقِ”، و “أعوذ برب الناسِ”.

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وكان سيف الإسلام القذافي، قد قدم، الأحد، أوراق ترشحه للرئاسية في ليبيا، وفق إعلام محلي وبيان رسمي لمفوضية الانتخابات.

مفوضية الانتخابات

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيف الإسلام القذافي (نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي)، وهو داخل فرع مفوضية الانتخابات في سبها، وكان يرتدي عباءة وعمامة بنيتين، ويبدو الشيب ظاهرا في ذقنه الطويلة.

وفي بيان لمفوضية الانتخابات في ليبيا، أعلنت الأخيرة، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب بعد عبدالحكيم بعيو.

بدوره، قال عبد الحكيم الشعاب نائب رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في ليبيا إن “سيف الاسلام قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مكتب المفوضية في مدينة سبها” بجنوب البلاد.

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وأكد أنه “استكمل جميع المصوغات القانونية حسب قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن البرلمان.

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وقبل أيام، أعلنت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاثنين 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما لم تعلن المفوضية بعد عن تلقيها طلبات ترشح.