ضاحي خلفان يهاجم الشيخ حمد بن جاسم بالتلميح دون التجرؤ على ذكر اسمه!

بعد الهجوم الذي شنه المستشار السياسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، على رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، حسبما أكد ناشطون، عاد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، ليمارس نفس اللعبة، مُلمحاً بصورةٍ مباشرة الى “بن جاسم”.

وفي هذا السياق، قال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كان هناك رئيس وزراء قديم أكل الدهر عليه وشرب. تحدث عن أحداث السودان. وياليته انطب ولا تكلم.”

وأضاف ضاحي خلفان:”علقوا عليه الناس حتى اختفى من المشهد” .

كان هناك رئيس وزراء قديم أكل الدهر عليه وشرب…تحدث عن أحداث السودان..وياليته انطب ولا تكلم.

علقوا عليه الناس حتى اختفى من المشهد . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 14, 2021

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد أكد في تغريدات له عبر “تويتر” أن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية “للأسف”.

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وأشار إلى أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية.

إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 12, 2021

وأكد الشيخ حمد بن جاسم في تغريدة لاحقة أن هدفه هنا ليس نقل الأخبار، “بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير”.

على أن هدفي هنا ليس نقل الأخبار، بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 12, 2021

قرقاش يهاجم بن جاسم

وعقب نشر هذه التغريدات، شن أنور قرقاش، هجوما عنيفا على شخصية غامضة، وصفها بأنها مرتبطة بـ”الفتن والمؤامرات”، وينقصها الحكمة رغم الجاه والمال الذي تملكه.

وقال “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” رصدتها “وطن” وأكد الناشطون على أنه يقصد الشيخ حمد بن جاسم: “أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته. فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات”.

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وأضاف: “سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه. ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع”.

أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات، سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 12, 2021

يشار إلى أن هذا الجدال، جاء عقب بيان لوزارة الخارجية القطرية، أعربت فيه عن قلقلها من تطور الأوضاع في السودان. ودعت جميع الأطراف لاحتواء الموقف وعدم التصعيد.

كما أعربت الخارجية القطرية عن تطلعها لإعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني.

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ودعت الفرقاء في السودان إلى تغليب الحكمة والعمل لمصلحة الشعب السوداني.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعفى الولاة، كما اعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. في حين أكدت مصادر بأن هذا التحرك من قبل “البرهان” جاء بدعم إماراتي.