حارسة منتخب إيران للسيدات تثير الشكوك في جنسها .. والاتحاد الأردني يطالب بالتحقيق (فيديو)

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم نظيره الآسيوي، التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات. بعد مشاركتها في المباراة النهائية أمام منتخب الأردن خلال منافسات تصفيات آسيا للسيدات التي أقيمت في دولة أوزبكستان.

الاتحاد الأردني وحارسة إيران

ونشر الاتحاد الأردني في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطالب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق”.

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وأضاف الاتحاد، ” نحن نعرف أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات”.

رسميًا :

الاتحاد الاردني يتقدم بشكوى للاتحاد الاسيوي لكرة القدم

مطالبًا بفحص جنس حارسة منتخب ايران

وذلك بعد فوز منتخب ايران للسيدات ضد الاردن أثناء تصفيات كاس العالم 2022 pic.twitter.com/0yFJkz8pPn — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 14, 2021

كما وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بين منتخب إيران والأردن بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، ليتوجه كلا المنتخبين إلى ركلات الجزاء الترجيحية في المباراة، ليحقق منتخب إيران للسيدات الفوز على الأردن ويتصدر ترتيب المجموعة السابقة في تصفيات كأس آسيا للسيدات.

الأمير بن الحسين والاتحاد الأردني

من جانبه، غرد الأمير الأردني علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” أطالب بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات”.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

وقد أرفق الأمير بن الحسين، صورة كتاب الاتحاد الأردني، معلقًا عليها: ” لا صلة بالتغريدات السابقة، ولكنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة من فضلك، استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي”.

كما وجاء هذا البيان عقب فوز منتخب إيران للسيدات على منافسه منتخب الأردن بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية التي شهدت تألق حارسة منتخب إيران، المثار حولها الشكوك في جنسها.