حارسة منتخب إيران للسيدات وشكوى الاتحاد الأردني للتحقق من جنسها
حارسة منتخب إيران للسيدات وشكوى الاتحاد الأردني للتحقق من جنسها
Videoرياضة

حارسة منتخب إيران للسيدات تثير الشكوك في جنسها .. والاتحاد الأردني يطالب بالتحقيق (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم نظيره الآسيوي، التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات. بعد مشاركتها في المباراة النهائية أمام منتخب الأردن خلال منافسات تصفيات آسيا للسيدات التي أقيمت في دولة أوزبكستان.

الاتحاد الأردني وحارسة إيران

ونشر الاتحاد الأردني في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطالب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق”.

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وأضاف الاتحاد، ” نحن نعرف أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات”.

كما وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بين منتخب إيران والأردن بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، ليتوجه كلا المنتخبين إلى ركلات الجزاء الترجيحية في المباراة، ليحقق منتخب إيران للسيدات الفوز على الأردن ويتصدر ترتيب المجموعة السابقة في تصفيات كأس آسيا للسيدات.

الأمير بن الحسين والاتحاد الأردني 

من جانبه، غرد الأمير الأردني علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” أطالب بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات”.

وقد أرفق الأمير بن الحسين، صورة كتاب الاتحاد الأردني، معلقًا عليها: ” لا صلة بالتغريدات السابقة، ولكنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة من فضلك، استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي”.

كما وجاء هذا البيان عقب فوز منتخب إيران للسيدات على منافسه منتخب الأردن بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية التي شهدت تألق حارسة منتخب إيران، المثار حولها الشكوك في جنسها.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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