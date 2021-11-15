بدور البراهيم في فيديو مثير بعد إجرائها عملية نحت!

نشرت الفاشينيستا السعودية ومشهورة مواقع التواصل بدور البراهيم، مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا استعرضت فيه جسدها وقوامها الجديد عقب إجرائها عملية نحت، كما ذكرت.

الفيديو الذي نشرته بدور البراهيم، عبر حساباتها بمواقع التواصل، ظهرت فيه وهي تستعرض جسدها عقب النحت بشكل مثير وتتفاخر به.

View this post on Instagram A post shared by دلع المشاهير💃 ضحك فلة وناسه (@dl3_q8yat)

وطلبت بدور من متابعيها أن “يذكروا الله” أولا. وعلقت:”أول شيء اذكروا الله على النتيجة اللي ما صار لها إلا شهر ونص. ولسى ما كملت الشهرين.”

وتابعت مشيرة إلى أن نتيجة عمليات النحت لا تظهر إلا عقب 3 شهور:”وبالأصل النتيجة تطلع من ثلاث شهور الى ستة شهور. اللي يقول فوتو ومدري إيش أقول استريحو بس اذكرو الله.”

كما خرجت بدور في فيديو لاحق بررت فيه سبب إجرائها عملية النحت، وقالت وفق ما رصدت (وطن):”قوامي كان جميل وحلو من البداية. لكن أنا سويت العملية لأني من فوق عريضة. وما كان عندي كيرف من الأسفل.”

وتابعت الفاشينستا السعودية موضحة:”فطلبت من الدكتور أن يكون لي كيرف ليتعادل مع الكتف من فوق.. ويصير خصري أوضح. وقد لاحظت بعد العملية أن البنطال الذي أرتديه أصبح واسعا.”

اقرأ أيضاً: حنين حسام تنهار داخل قفص الاتهام بسبب مافعلته إعلامية معها والقاضي يتدخل!

ودائما ما تتعمد مشورة المواقع في السعودية بدور البراهيم، إثارة الجدل ولفت الأنظار إليها عبر استعراض جسدها بكشل فاضح وإبراز مفاتنها.

وسبق أن أثارت خبيرة التجميل جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد تعليقها على جمالها الذي استعرضته في صورة نشرتها عبر (سناب شات).

إنتاج سعودي بدون عمليات تجميل

وظهرت البراهيم في الصورة بملابس ضيقة وشعر أسود طويل، معقبة: (إنتاج سعودي بيور بدون عمليات تجميل شد بلد)، في إشارة إلى أنها أصلية لم يغيرها شيء.

لكن الجمهور ذكرها بالفيديو الذي تم تسريبه لها على متن اليخت، والذي كشف شكلها الحقيقي للجميع، فجاء في التعليقات: (بس كلنا شفنا وجهك وجسمك بدون فلاتر).

ووافقته أخرى الرأي ساخرة: (كل مانسينا ذكرتنا بالماضي والحقيقه بدون فلتر).

اقرأ أيضاً: “نسيت تلبس حاجة مهمة”.. الفنانة عبير صبري تستفز الجمهور بأقصر فساتينها! (فيديو)

وعلق آخر مهاجماً بدور: (اللهم استرنا فوق الارض ويوم العرض يالله حسن الخاتمه معقوله وصلنا للسفاله هذي حسبنا الله ونعم الوكيل).

وأعلنت البراهيم عن لجوءها إلى القضاء، لمحاكمة متداولوا مقطع فيديو لها مسرب وهي بملابس البحر.

ونشرت بدور البراهيم عبر (سناب شات)، صورةً من بيان محاميها محمد عبدالله الراجحي، والذي توعد بملاحقة كل من نشر المقطع. سواء أشخاصاً أو حسابات في مواقع التواصل. واصفاً إياهم بالحاقدون على النجاحات التي حققتها وتميزها بأعمالها.