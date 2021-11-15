“أنثى واسمها زهراء” .. كل ما تريد معرفته عن حارسة منتخب إيران النسائي

جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي حول جنس حارسة منتخب إيران النسائي لكرة القدم، عقب تقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشكك بكونها رجل.

وفاز منتخب إيران النسائي لكرة القدم، على نظيره الأردني في نهائي تصفيات كأس آسيا بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت على أحد ملاعب أوزبكستان.

وتم التركيز بشكل كبير وواسع عبر مواقع التواصل، على ملامح الحارسة ـ والتي تبدو بعيدة عن الأنوثة ـ، وذلك عقب شكوى الاتحاد الأردني.

واستندت الشكوى الأردنية على وقائع مشابهة للمنتخب الإيراني في هذا الشأن.

وبرصد من قبل (وطن) لتوابع هذا الأمر في الأوساط الإيرانية وبمراجعة المواقع الصحفية الإيرانية عن هوية الحارسة، اتضح أنها أنثى بالفعل وتدعى “زهراء”.

وتمارس “زهراء كودايي” ووفق وسائل إعلام إيرانية، نشاط كرة القدم منذ سنوات.

زهراء .. حارسة منتخب إيران النسائي

وعمر زهراء الآن حوالي 32 عاما، وسبق لها تمثيل المنتخب الإيراني في فاعليات كثيرة.

جذور حارسة المنتخب الإيراني “كودايي” تعود إلى محافظة خوزستان.

وتلعب زهراء ضمن صفوف فريق “ذوب آهن أصفهان”، وتعد أبرز قائدات الفريق داخل الملعب حيث تتواجد منذ عام 2009.

كما أن اللاعبة الإيرانية زهراء تعتبر ضيفة شبه دائمة على وسائل الإعلام الإيرانية خاصة المرئية.

وتظهر اللقاءات بشكل كبير صوتها الأنثوي ومشاركتها في العديد من الفاعليات النسائية خارج نشاط كرة القدم.

تنمر

من جانبها عبرت زهراء كودايي عن حزنها الشديد من التنمر الذي واجهته تعليقا على تكوينها الجسدي وملامحها.

كما طالبت بضرورة المساوة مع الرجال في الحقوق وخاصة ممارسة الرياضة.

هذا واعتبر الصحفي عبدالمنعم محمود، أن التناول الصحفي العربي مع قصة حارسة منتخب إيران “ساقط بامتياز” حسب وصفه.

وتابع:”خاصة منصات السوشيال الميديا التي استخدمت ألفاظ غير مهنية خلافا للاستخدام المقيت للنشر بعناوين ڤيرال غرضها جمع متابعيين.”

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هذا وتقدمت زهراء حارسة المنتخب الإيراني بشكوى لمنتخب بلادها بحق الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وطالبت الايرانية بتعويض مالي كبير من الاتحاد الاردني، حيث جاء ذلك بعد تعرضها “للتنمر والتشكيك بجنسها” بسبب شكلها.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)