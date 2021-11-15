“أنثى واسمها زهراء” .. كل ما تريد معرفته عن حارسة منتخب إيران النسائي

جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي حول جنس حارسة منتخب إيران النسائي لكرة القدم، عقب تقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشكك بكونها رجل.

وفاز منتخب إيران النسائي لكرة القدم، على نظيره الأردني في نهائي تصفيات كأس آسيا بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت على أحد ملاعب أوزبكستان.

#الأردن | الاتحاد الأردني يطالب الاتحاد الآسيوي بالتحقق من جنس حارسة منتخب #ايران للسيدات، المشارك في تصفيات كاس آسيا التي أقيمت مؤخرًا في أوزبكستان. pic.twitter.com/SGmdXg3OIF — ﮼عمر، (@jouromr) November 14, 2021

وتم التركيز بشكل كبير وواسع عبر مواقع التواصل، على ملامح الحارسة ـ والتي تبدو بعيدة عن الأنوثة ـ، وذلك عقب شكوى الاتحاد الأردني.

واستندت الشكوى الأردنية على وقائع مشابهة للمنتخب الإيراني في هذا الشأن.

وبرصد من قبل (وطن) لتوابع هذا الأمر في الأوساط الإيرانية وبمراجعة المواقع الصحفية الإيرانية عن هوية الحارسة، اتضح أنها أنثى بالفعل وتدعى “زهراء”.

الإعلام الإيراني يعلنها : حارسة منتخب السيدات أنثى و أسمها زهراء البنت دي أخدت تنمر يخليها تموت وقتي 🤦 pic.twitter.com/3oYV3magsk — حلا_المرابطة (@hala_just_1) November 15, 2021

وتمارس “زهراء كودايي” ووفق وسائل إعلام إيرانية، نشاط كرة القدم منذ سنوات.

⭕️ بعد المطالبة بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران.. الاتحاد الآسيوي يرد على الاتحاد الأردني: حارسة مرمى إيران "أنثى" وتدعى زهرة خداي#استاد_الدوحة pic.twitter.com/WbObk30CSF — استاد الدوحة (@staddoha) November 15, 2021

زهراء .. حارسة منتخب إيران النسائي

وعمر زهراء الآن حوالي 32 عاما، وسبق لها تمثيل المنتخب الإيراني في فاعليات كثيرة.

جذور حارسة المنتخب الإيراني “كودايي” تعود إلى محافظة خوزستان.

وتلعب زهراء ضمن صفوف فريق “ذوب آهن أصفهان”، وتعد أبرز قائدات الفريق داخل الملعب حيث تتواجد منذ عام 2009.

كما أن اللاعبة الإيرانية زهراء تعتبر ضيفة شبه دائمة على وسائل الإعلام الإيرانية خاصة المرئية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن إن حارسة منتخب إيران للسيدات بعد إجراء التحقيق تبين انها أنثى بالفعل وانه خاطب الاتحاد الأردني بنتائج التحقيقات https://t.co/iRzh9wCQpG — محمد نجيب الكشكي (@mohamedalkeshki) November 15, 2021

وتظهر اللقاءات بشكل كبير صوتها الأنثوي ومشاركتها في العديد من الفاعليات النسائية خارج نشاط كرة القدم.

تنمر

من جانبها عبرت زهراء كودايي عن حزنها الشديد من التنمر الذي واجهته تعليقا على تكوينها الجسدي وملامحها.

حارسة منتخب ايران للسيدات انثى واسمها زهراء

كمية التمنر عليها والتعليقات تخليك تفرح الف مرا انها على الاغلب ماراح تشوف التعليقات مال العرب والعراقيين خصوصاً. pic.twitter.com/zzYa59CV1L — Dr.Essa//د.عيسى عنيد (@Doctor_Essa97) November 15, 2021

كما طالبت بضرورة المساوة مع الرجال في الحقوق وخاصة ممارسة الرياضة.

هذا واعتبر الصحفي عبدالمنعم محمود، أن التناول الصحفي العربي مع قصة حارسة منتخب إيران “ساقط بامتياز” حسب وصفه.

التناول الصحفي العربي مع قصة حارسة منتخب إيران ساقط بامتياز، خاصة منصات السوشيال الميديا التي استخدمت ألفاظ غير مهنية خلافا للاستخدام المقيت للنشر بعناوين ڤيرال غرضها جمع متابعين !!! — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) November 15, 2021

وتابع:”خاصة منصات السوشيال الميديا التي استخدمت ألفاظ غير مهنية خلافا للاستخدام المقيت للنشر بعناوين ڤيرال غرضها جمع متابعيين.”

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هذا وتقدمت زهراء حارسة المنتخب الإيراني بشكوى لمنتخب بلادها بحق الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وطالبت الايرانية بتعويض مالي كبير من الاتحاد الاردني، حيث جاء ذلك بعد تعرضها “للتنمر والتشكيك بجنسها” بسبب شكلها.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)