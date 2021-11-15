أطعمة ومشروبات شائعة يمكن أن تسبب الصداع النصفي

نشر موقع “فاري ويل هيل” الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله قائمة من الأطعمة والمشروبات التي قد ترغب في تجنبها إذا كنت تعاني من الصداع النصفي.

ما يمكن ملاحظته أن مجموعة كبيرة من العوامل يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بهذا النوع من الصداع. كما أن ما تأكله أو تشربه قد لا يكون السبب دائمًا.

يُنصح في كثير من الأحيان الاحتفاظ بسجلّ يومي لتتبع ما قد يؤدي إلى حدوث هذا الصداع.

وقد يساعد الاحتفاظ بمفكرة مكتوبة للأطعمة التي تتناولها وأوقات تعرضك للصداع النصفي في تحديد الأطعمة التي يحتمل أن تكون محفزة لحدوث الصداع النصفي.

وأهم ما يسجل فيها :

وقت حدوث النوبات

شدة الأعراض ومدتها

الأدوية التي تتناولها

مستويات التوتر لديك

وإذا كنت تشك في أن طعامًا أوشرابًا معينًا يحفز نوبات هذا الصداع، فضع في اعتبارك أن العوامل الأخرى على غرار الجفاف والتوتر والتغيرات الهرمونية واضطراب النوم، يمكن أن تكون كذلك عوامل محفزة.

إذن فكيف تعرف؟

تتبع التوقيت: تعتبر المشروبات أو الأطعمة من المحفزات الأساسية لظهور الصداع النصفي.

فعندما تسبب في هذه الحالة في غضون 12 إلى 24 ساعة من الاستهلاك يمكن أن تبدأ في 20 دقيقة.

الاستبعاد: إذا كنت تشك في أن أحد العناصر الغذائية هو محفز لظهور الحالة، فتجنبه لمدة أربعة أسابيع وانظر كيف يكون هذا الصداع لديك.

إذا لم يكن هناك تغيير، فمن المحتمل أن ذلك الغذاء ليس سببا الحالة وهكذا نستبعد هذه الفرضية.

التركيز: كن حذرًا عند استبعاد الأطعمة أو المشروبات من نظامك الغذائي في الواقع.

قد يكون من الأسوأ أن تتجنب كل محفزاتك في نفس الوقت. جرب واحدًا تلو الآخر وانطلق من هناك.

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حالات خاصة: لا ينبغي محاولة استبعاد الأطعمة من النظام الغذائي عند الأطفال أو عند المرأة الحامل إلا بعد استشارة طبيب مختص.

قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تسبب الصداع النصفي

على الرغم من وجود دليل على أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الصداع النصفي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد منها. مع ذلك، فقد تم تحديد البعض من هذه الأطعمة:

الكحول

تعد الكحول من أكثر المشروبات الذي يمكن أن يسبب هذا الصداع. فهناك علاقة بين بعض المواد الموجودة في البعض من هذه المشروبات الكحولية – وخاصة الهستامين والتيرامين والكبريتيت – ونوبات الشقيقة.

ومع ذلك، تشير غالبية الأدلة إلى أن الكحول في حد ذاتها يسبب الصداع النصفي لأنها توسع الأوعية الدموية.

الشوكولاتة

قال ما يقرب من 20 ٪ من المصابين بهذا النوع من الصداع أن الشوكولاتة هي عامل محفز للصداع النصفي.

يُعتقد أن هذا يرجع إلى أن الشوكولاتة تحتوي على بيتا فينيل إيثيل أمين، وهو مركب عضوي يحفز الجهاز العصبي المركزي والدماغ.

الأجبان المسنة

تحتوي هذه الأجبان على غرار جبن الفيتا وجبن البارميزان والجبن الأزرق على مادة تسمّى “التيرامين”. ويسبب هذا المكون الصداع.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل السلامي واللحوم الباردة على النترات. وهذه المادة من شأنها أن تسبب الصداع النصفي.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض اللحوم المعالجة على مادة التيرامين، وهي عامل آخر للصداع النصفي.

الأطعمة التي تحتوي على “MSG”

أفاد حوالي 10 ٪ من الأشخاص الذين معرضين للصداع النصفي أن مادة “غلوتامات أحادي الصوديوم.

وهي مادة مضافة غذائية شائعة توجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، قد تسبب هذا الصداع. والتي من أبرزها الأطعمة السريعة، رقائق البطاطس أو غيرها من الأطعمة الخفيفة.

الكافيين

يمكن أن يكون الكافيين بمثابة محفز للصداع النصفي لدى البعض. إذ تؤثر التقلبات في مستويات الكافيين على تمدد الأوعية الدموية، مما قد يسبب الصداع.

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أطعمة أخرى قد تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي

الزبادي ومنتجات الألبان

الفول السوداني والمكسرات الأخرى

بعض الفواكه مثل الكيوي والحمضيات والموز والتوت

نصائح ووقاية

وللوقاية من الصداع النصفي، اقترح الموقع مجموعة من النصائح يمكن اتباعها للحد من مشكلة الصداع النصفي. والتي من أبرزها :

تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم. كالخضروات الورقية والأفوكادو والكاجو واللوز والفول السوداني والتونة.

تناول أطعمة غنية بالأوميغا 3 الموجودة في الأسماك مثل الماكريل والسلمون وزيت كبد سمك القد والرنجة.

تناول الطعام في أوقات منتظمة باعتماد جدولًا منتظمًا لكل وجبة.

التركيز على الأطعمة الطازجة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعلبة.

التقليل من الملح في الأطعمة.

الابتعاد عن المشروبات الغازية السكرية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

حتى إذا كنت قد أصبت بالصداع النصفي من قبل، فإن بعض الحالات تتطلب مساعدة طارئة مثل:

شدة الصداع.

الإحسان بفقدان التوازن.

الاضطرابات البصرية.

إن حدوث الصداع النصفي يمكن أن يكون غير متوقع إلى حد كبير والتعامل مع هذه الحالة يعني فهم محفزاتك وما يمكنك فعله لمنع النوبات.

فالتحدث مع طبيبك حول الخطوات التي يمكنك اتخاذها تساعدك في العيش بشكل جيد مع هذا الصداع الملازم.