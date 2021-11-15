رغد صدام حسين تعلّق على ترشح سيف الإسلام القذافي لانتخابات ليبيا watanserb.com
رغد صدام حسين قالت إنها تترقب باهتمام كبير مع كل محبي سيف الاسلام للمرحلة القادمة
الهدهد

“أخي الغالي” .. رغد صدام حسين توجّه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا

كتب سالم حنفي
0

أعربت رغد صدام حسين عن فرحتها الكبيرة وفخرها بترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للانتخابات الرئاسية.

وقالت رغد صدام حسين في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها صورة سيف الإسلام لحظة تقديمه أوراق ترشحه:” أخي الغالي سيف الإسلام لقذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة “.

وأضافت قائلة: “دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم . وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي”.

وكان سيف الإسلام القذافي، قد قدم، الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد. وذلك بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء.

وظهر نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي داخل مقر المفوضية، وهو يتقدم بملف ترشحه شخصياً، محاطاً ببعض من أنصاره. من بينهم المحامي خالد الزايدي.

اقرأ أيضاً: هل تقف الإمارات وراء ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا؟

وقبل أيام، كانت مفوضية الانتخابات قد أصدرت بطاقة انتخابية لسيف الإسلام القذافي، وحدّدت المركز الذي سيقوم بالتصويت فيه، وهو “مدرسة الجمهورية للتعليم الأساسي” بحي الجديد بمدينة سبها.

إيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر

من جانبه، طالب المدعي العام العسكري في ليبيا، الأحد، بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، بتهمة “ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة”.

وفي رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، طلب المدعي العام العسكري وقف ترشيح سيف الاسلام وحفتر. إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع وجرائم، وحمله المسؤولية القانونية حال مخالفة ذلك.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا سيجعل ليبيا تدخل في صراع جديد بين تركيا ودول الخليج على الأرض الليبية.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير المعروف حتى الآن إن كان سيسمح له بالاستمرار في الترشح.

اقرأ أيضاً: على خطى والده.. شاهد: سيف الإسلام القذافي يحرف القرآن الكريم في أول ظهور علني له

ولفتت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حذفت معلومات تقول إنه كان يسعى للحصول على 5000 مؤيد ليتمكن من الترشح.

وأكدت الصحيفة على أن تركيا التي لديها عدد كبير من القوات في البلاد وترفض سحبها رغم الضغوط الأوروبية ستقاوم ترشحه. في حين ستدعم دول الخليج سيف الإسلام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الأمر سيتطلب ضغطًا سعوديًا على فرنسا لرؤيته يفوز بالدعم الأوروبي.

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

سالم حنفي

سالم حنفي كاتب صحفي مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد وطن وكذلك في قسم التقارير. سالم حنفي خريج صحافة وإعلام والتحق بصحيفة وطن عام ٢٠١٨

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“الجارديان”: تركيا ستقاوم ترشح سيف الإسلام القذافي والسعودية ستدعمه بهذه…

الهدهد

على خطى والده.. شاهد: سيف الإسلام القذافي يحرف القرآن الكريم في أول ظهور علني له

الهدهد

هل تقف الإمارات وراء ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا؟

الهدهد

بفيديو نادر لصدام حسين.. (شاهد) رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل تهنئ السعودية باليوم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More