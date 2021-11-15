“أخي الغالي” .. رغد صدام حسين توجّه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا

أعربت رغد صدام حسين عن فرحتها الكبيرة وفخرها بترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للانتخابات الرئاسية.

وقالت رغد صدام حسين في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها صورة سيف الإسلام لحظة تقديمه أوراق ترشحه:” أخي الغالي سيف الإسلام لقذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة “.

وأضافت قائلة: “دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم . وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي”.

أخي الغالي #سيف_الاسلام_القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة . دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم #ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي . pic.twitter.com/RNwvY6HQyN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 15, 2021

وكان سيف الإسلام القذافي، قد قدم، الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد. وذلك بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء.

وظهر نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي داخل مقر المفوضية، وهو يتقدم بملف ترشحه شخصياً، محاطاً ببعض من أنصاره. من بينهم المحامي خالد الزايدي.

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وقبل أيام، كانت مفوضية الانتخابات قد أصدرت بطاقة انتخابية لسيف الإسلام القذافي، وحدّدت المركز الذي سيقوم بالتصويت فيه، وهو “مدرسة الجمهورية للتعليم الأساسي” بحي الجديد بمدينة سبها.

إيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر

من جانبه، طالب المدعي العام العسكري في ليبيا، الأحد، بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، بتهمة “ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة”.

وفي رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، طلب المدعي العام العسكري وقف ترشيح سيف الاسلام وحفتر. إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع وجرائم، وحمله المسؤولية القانونية حال مخالفة ذلك.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا سيجعل ليبيا تدخل في صراع جديد بين تركيا ودول الخليج على الأرض الليبية.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير المعروف حتى الآن إن كان سيسمح له بالاستمرار في الترشح.

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ولفتت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حذفت معلومات تقول إنه كان يسعى للحصول على 5000 مؤيد ليتمكن من الترشح.

وأكدت الصحيفة على أن تركيا التي لديها عدد كبير من القوات في البلاد وترفض سحبها رغم الضغوط الأوروبية ستقاوم ترشحه. في حين ستدعم دول الخليج سيف الإسلام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الأمر سيتطلب ضغطًا سعوديًا على فرنسا لرؤيته يفوز بالدعم الأوروبي.