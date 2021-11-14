وفاة مريبة لـِ”سيردار دمير” مدير تسويق شركة تعمل على صناعة مقاتلة تركية!

أثار خبر وفاة “سيردار دمير” رئيس التسويق والاتصالات في شركة “توساس” التركية اليوم، الأحد، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في تركيا.

وبحسب وسائل الإعلام التركية فقد لقي “دمير” مصرعه في حادث مروري في أنقرة. حيث كان يقود سيارته بعد حضوره معرض “SAHA EXPO” للصناعات الدفاعية والفضاء الذي أقيم في إسطنبول.

وبحسب موقع “dunya” التركي فإن مدير التسويق بشركة “توساس” لقي مصرعه نتيجة فقدانه السيطرة على عجلة القيادة. بعد أن اصطدمت سيارته بشاحنة على الطريق.

وذكرت الأنباء أن دمير توفي في مكان الحادثة، وتم فتح تحقيق في الحادث.

وأثارت هذه الوفاة شكوكا على مواقع التواصل في تركيا، ووصفها العديد من النشطاء بـ”المريبة”.

وفاة أعادت للأذهان طريقة وفاة مهندسي مشروع سري

حساب الدكتور محمد جنبكلي، والذي تغرد منه ابنته بعد وفاته، ذكر أن هذا الحادث أعاد للأذهان طريقة وفاة مهندسي أسيلسان الذين يعملون في مشروع سري لتعديل مقاتلات F16.

وكذلك “وفاة برفسور الفضاء التركي “براهدين” الذي كانت تعول عليه تركيا في مشروع محطتها بحادث قطار.

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كما أحدث خبر وفاة “سيردار دمير” رئيس التسويق والاتصالات في شركة “توساس” التركية، جدلا في أوساط المغردين العرب.

وقال الداعية الكويتي حامد العلي:”هل المسألة فيها إنَّ ؟!. بحادث سيارة وفاة مدير التسويق لشركة توساس التركيه التي تعمل حاليا في صناعة مقاتله تركية.”

فيما غرد الباحث حسين صالح السبعاوي:”في حادث مريب. وفاة مدير التسويق لشركة توساس التركية التي تعمل حاليا في صناعة مقاتله حربية بحادث سير اليوم الأحد.”

ويشار إلى أنه عقب وفاة “دمير” أصدر رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، رسالة تعزية عبر حسابه على تويتر.

وكتب:”خسارة مؤلمة لصناعة الدفاع لدينا. لقد علمت ببالغ الحزن بوفاة رئيس الاتصالات والتسويق المؤسسي في TUSAŞ سردار دمير. رحم الله الفقيد، وأعز أسرته المكلومة وعائلة TUSAŞ.”

من هو سيردار دمير

ولد سردار دمير في طرابزون عام 1977، وأكمل شهادته الجامعية من جامعة موغلا، قسم إدارة الأعمال.

وعمل “دمير” الذي حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في نيويورك عام 2002، كمدير مبيعات ومدير تطوير الأعمال في التجارة وشركات الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات.

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كما انضم دمير إلى شركة الخطوط الجوية التركية للشحن في عام 2009.

وشغل منصب مدير الاتفاقيات لمدة عامين ونائب رئيس العمليات العالمية لمدة ست سنوات.

كما بدأ سردار دمير، وهو متزوج ولديه طفلان، العمل كمدير التوظيف في TAI .

وتولى منصب رئيس التسويق والاتصالات المؤسسية في نفس المؤسسة.