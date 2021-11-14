نجم عربي مطروح على طاولة برشلونة للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع عدد من اللاعبين من بينهم نجم عربي. خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، نظرة للوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه الفريق الكتالوني في الوقت الراهن.

برشلونة والتعاقد مع زياش

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، أن المرشح الأول على طاولة إدارة فريق برشلونة هو نجم فريق مانشستر سيتي رحيم سترلينغ الذي أعلن عن رغبته. في الخروج من الدوري الإنجليزي، إلا أن نادي تشيلسي. يرفض فكرة إعارته ويريد عرضه للبيع وهو ما يصعب المهمة على برشلونة في التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبينت الصحيفة، بأن إدارة برشلونة طرح النجم المغربي حكيم زياش على طاولة البلوغرانا. في الوقت الحالي، حيث يقوم النادي بإمكانية الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة. في موسم الانتقالات الشتوية القادمة، كما وأصبح اللاعب خارج حسابات المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي.

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كما وأردفت الصحيفة، ” أن المغربي حكيم زياش ليس فقط الاسم المطروح .على طاولة إدارة نادي برشلونة، بل يسعى النادي الكتالوني التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش في ظل المهارات. والإمكانيات التي يمتلكها اللاعب. والتي ستحدث الفارق في حال انضمامه إلى الفريق”.

داني ألفيش وبرشلونة

وأضافت الصحيفة، ” هناك اسم أخر مطروح من قبل إدارة نادي برشلونة وهو كالوم أودوي، الذي لم يشارك مع فريق تشيلسي الإنجليزي كثيرًا، كما أن نادي بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد معه. حيث يتخطى سعره 60 مليون يورو للتعاقد معه”.

وفي ذات السياق، أعلن نادي برشلونة يوم الجمعة الماضية عن إبرام أولى. صفقاته تحت قيادة المدرب الإسباني الجديد “تشافي هيرنانديز” القادم من نادي السد القطري، مع النجم البرازيلي. صاحب الخبرة الطويلة داني ألفيش في صفقة انتقال حر بالمجان.

كما وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب تشافي. يرغب في إعادة خريج أكاديمية. برشلونة الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الحالي إلى نادي برشلونة من جديد خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحتل فريق برشلونة في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 17 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق ريال سوسيداد. برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.