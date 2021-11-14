موعد مباراة منتخب إيطاليا وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022

يلتقي منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أيرلندا مساء يوم الإثنين، في إطار منافسات تصفيات قارة أوروبا. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “ويندرسور بارك”.

موعد مباراة منتخب إيطاليا وأيرلندا

وستقام المباراة بين منتخب إيطاليا وأيرلندا في تمام الساعة العاشرة. إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ريع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وعند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث. لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين منتخب إيطاليا وأيرلندا، عبر شبكة “”beIN Sports” المعلق الرياضي الكويتي أحمد البلوشي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدرب “روبرتو مانشيني”، في تشكيلة أساسية أمام المستضيف منتخب أيرلندا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العام 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي، وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين، كما سيغيب عن المباراة جورجيو كيلليني بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب أيرلندا

وسيلعب المدرب ستيفن كيني بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منتخب إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى جافين بازونو.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، دارا أوشي، جون إيجان، شين دافي، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: جيمس ماكلين، كونور هوريهان، جوش كولين، مات دوهيرتي، وفي هجوم الفريق سيتعمد المدرب على الثلاثي، تروي باروت، شين لونج، جيمس كولينز.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 15 نقطة، بينما جاء منافسه منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد 8 نقاط خلال منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022.