منتخب البرتغال يسقط أمام صربيا بهدف في الوقت القاتل (فيديو)

فشل منتخب البرتغال في التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم، عقب الخسارة أمام نظيره الضيف. منتخب صربيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هدفي صربيا في شباك منتخب البرتغال

ودك منتخب صربيا هدفه الأول في شباك أصحاب الأرض منتخب البرتغال في الدقيقة ال33 عن طريق دوشان تاديتش. بتسديدة قوية فشل حارس منتخب البرتغال في التصدي لها.

كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال90 عن طريق ألكساندر ميتروفيتش برأسي.ة كروية جاء من عرضية ثابتة لتعانق شباك المرمى.

منتخب البرتغال والهدف الوحيد

وسجل منتخب البرتغال الهدف المبكر في المباراة والذي جاء في الدقيقة الثانية. من المباراة عن طريق ريناتو سانشيز بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة داخل شباك صربيا من داخل منطقة الجزاء على يسار شباك المرمى.

اقرأ المزيد: موعد مباراة منتخب إيطاليا وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022

كما وتأهل منتخب صربيا بهذا الفوز إلى مونديال كأس العالم 2022. على حساب البرتغال الذي يتنافس في الملحق المقرر في شهر مارس القادم.

تشكيلة منتخب البرتغال

ولعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب الضيف صربيا. في تصفيات منافسات مونديال كأس العالم 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

كما وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أندريه غوميس، كما وفي وسط الفريق جاء كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

تشكيلة منتخب صربيا

ودخل المدير الفني لمنتخب صربيا دراجان ستويكوفيتش، بتشكيلة أمام منافسه المستضيف. منتخب البرتغال، فقد كان في حراسة المرمى بريدراج رايكوفيتش.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ستراهينيا بافلوفيتش، ستيفان ميتروفيتش، أوروش سبايتش، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: فيليب كوستيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، نيمانيا جوديلي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نيمانيا رادونيتش، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق. على الثنائي، دوشان تاديتش، ألكساندر ميتروفيتش.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

كما ويتصدر منتخب صربيا في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة .برصيد 20 نقطة، كما وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلال منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.