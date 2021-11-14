مفتشة تكشف عن 10 أسرار فندقية لا يعرفها معظمنا

نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن مفتشة فنادق سابقة تتحدث عن بعض أسرار تجربتها في العمل.

تذكر هذه المفتشة في البداية عن شغفها بعملها كمفتشة سابقة للفنادق فأكثر ما يروق لها هو تفقد الفنادق وتصويرها.

تقول غالبا ما أُقضي ليلة في الفندق ثم أقوم بكتابة ملخص عن الفندق ودليلًا يشرح مزاياه وعيوبه وموقعه كل ذلك يكون مصحوبًا بالصور الفوتوغرافية.

وفي ما يلي، بعض الأسرار التي كشفتها مفتشة فنادق :

قم بالبحث عن فندقك من خلال موقع TripAdvisor

إذا كنت تريد الذهاب إلى وجهة معينة، وليس لك فندق محدد لزيارته، فابدأ بالبحث عن فندقك من خلال موقع TripAdvisor الذي يعد من بين أفضل المواقع المخصصة للسفر.

يمكنك من خلال قراءة التعليقات من الضيوف السابقين، والنظر إلى الصور، الحصول على فكرة عن أنواع الغرف المختلفة وأسعارها.

احجز مع الفندق مباشرة

تُعد مواقع حجز الفنادق على غرار موقع TripAdvisor و Hotels.com طريقة سهلة عبر الإنترنت لمعرفة الفنادق في النطاق السعري الخاص بك التي تحتوي على غرف مفتوحة. ولكن بمجرد أن تقرر مكان إقامتك، احجز مباشرةً مع الفندق حتى يكون التفقد ناجعا. إذ قد تتخلى عن التفتيش إذا قد تم الإبلاغ عنك من قبل بعض الموظفين. وتحصل بالتالي على معاملة خاصة لا تعكس الوضع الحقيقي للفندق.

فالتفقد الناجع حسب المفتشة يجب أن يكون في نطاق السرية إلى حد ما.

لا تثق في الفراش المزخرف

تقول المفتشة أنه قد تتوفر على سرير الفندق ملاءات إيطالية مكوية حديثًا ووسائد ممتلئة بشكل مثالي وغير ذلك من العناصر الزخرفية للسرير. لكن من المحتمل أن تلك الوسائد والأشياء أن تكون غير نظيفة.

حدد بدقة طلباتك قبل الإقامة

تؤكد المفتشة على أنه من الضروري تحديد حاجياتك قبل الاقامة وتوضيح بعض الأمور مع أصحاب الفندق مسبقَا من ذلك:

أي طابق من الفندق تفضّل.

تحديد نوعية غرفة النوم التي تريدها وموقعها بالنسبة للمصعد.

إذا كنت تريد الحجز في المطعم.

ما يمكن أن توفره مراكز اللياقة البدنية

حتى إذا كنت تأخذ استراحة من ممارسة التمارين الرياضية أثناء الإجازة، فتوقف عند صالة الألعاب الرياضية بالفندق. إذ غالبًا ما يتم تخزينها بالمياه المعبأة والفواكه الطازجة وألواح الطاقة التي يمكنك الحصول عليها.

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في الواقع، تقدم الفنادق والمنتجعات الكبيرة أيضًا دروسًا ممتعة. مثل اليوجا في الهواء الطلق والمشي على الشاطئ والتأمل التي قد ترغب في محاكاتها.

انضم إلى برنامج الولاء الخاص بالفندق

إن الطريقة الوحيدة لكسب نقاط الولاء الفندقية هي الحجز مباشرة مع الفندق.

تقوم بعض منصات الحجز التابعة لجهات خارجية بتشغيل برامج المكافآت المستقلة الخاصة بها، ولكن هذه النقاط جيدة فقط في مواقعها المحددة.

بدلاً من ذلك، التزم ببرنامج ولاء واحد أو اثنين من سلسلة الفنادق، وستحصل في النهاية على نقاط كافية لتناول إفطار مجاني، وعمليات تسجيل خروج لاحقة وزيارات مجانية.

وجبة الإفطار في غرفة النوم

إذا ما توفرت إليك ولو مرة اثناء اقامتك الحصول على خدمة الغرف فاجعلها خاصة بفطور الصباح.

وتنصح المفتشة بإختيار فطور الصباح منذ الليل مع تحديد وقت الحصول عليه.

إذا كانت هناك مشكلة قم بالإبلاغ عنها

تقول المفتشة إن الفنادق تريدك أن تستمتع بإقامتك. ومن مصلحة الفندق أن يحصل جميع الضيوف على تجارب إيجابية حتى يعودوا مع أصدقائهم وعائلاتهم. ولكن لتقديم شكوى، قم بإخبار موظفي الفندق.

في الواقع، يتوفر موظفي الصيانة لإصلاح معظم المشاكل، وستقوم الإدارة بتبديل غرفتك أو تحضير وجبتك إذا لزم الأمر.

اطلب خدمة ترتيب الأسرّة

لا تقدم جميع الفنادق خدمة ترتيب الأسرّة، ولكن معظم الفنادق من فئة الأربع والخمس نجوم توفرها. وهي من أحسن الخدمات التي تساعد المرء خلال إقامته في الفندق في الحصول على مجموعة من المناشف الجديدة، وسلة نفايات فارغة.

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وغالبًا ما يقوم الموظفون في الفندق بتعتيم الأضواء وتشغيل الموسيقى الهادئة لتهيئة الأجواء للاسترخاء.

لا تنسَ الشريط اللاصق

عادة ما تحتوي غرف الفنادق على ستائر معتمة عالية الجودة لحجب الأضواء الخارجية. ولكن بالنسبة للأضواء الموجودة داخل الغرفة على غرار ضوء المنبه يمكن أن تزعج بعض الأشخاص.

فتنصح مفتشة الفنادق بالتالي وضع جزء صغير من الشريط اللاصق على الأشياء التي تأتي منها الأضواء للتمتع براحة أفضل.