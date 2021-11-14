المدرب زيدان ومحاولات إقناع لتولي التدريب خلفا لسولشار
المدرب زيدان ومحاولات إقناع لتولي التدريب خلفا لسولشار
Imageرياضة

مانشستر يونايتد يحاول إقناع زيدان بقيادة “الشياطين الحمر” .. فهل ينجح؟!

كتب فارس أبو شيحة
0

كشفت صحيفة إنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي يكشف من جهوده من أجل إقناع المدرب الفرنسي. ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، خلفًا للمدرب النرويجي أولي غونار سولشار الذي يقدم النتائج السيئة مع فريق الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد وزيدان 

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يكثف من جهوده لإقناع المدرب. السابق لفريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان 49 عامًا، بتدريب الفريق خلفًا للمدرب الحالي سولشار.

وأردفت الصحيفة، ” إدارة النادي تأمل أن تساهم علاقة زيدان بنجمي الفريق الحاليين كريستيانو رونالدو. ورافائيل فاران، اللذان أشرف على تدريبهما في فريق ريال مدريد وحقق معهما النتائج المبهرة في قبوله عرض التدريب”.

اقرأ المزيد: منتخب بلجيكا يهزم إستونيا وهولندا يتعثر أمام الجبل الأسود (شاهد)

كما وأضافت، ” لا يبدو أن هناك أي تغيير وشيك في الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد، بعد أن نجا المدرب الحالي النرويجي أولي سولشار، من التهديد بإقالته في المباريات الثلاثة الأخيرة. التي حقق فيها الفوز الوحيد وتعادل وهزيمة”.

المدرب زيدان والحلم

وتشير عدد من التقارير الإنجليزية، أن المدرب الفرنسي زيدان يخطط في قيادة تدريب .منتخب فرنسا “الديوك” في المستقبل القريب، لكن هذا الحلم بات صعب التحقيق في ظل النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب بعد فوزه مؤخرًا بكأس أمم أوروبا 2021.

كما ولم يرتبط المدرب زيدان منذ استقالته منذ تدريب فريق ريال مدريد بعد النتائج المقبولة .للفريق الملكي الإسباني، بعد موسم صعب مر على تدريب زيدان داخل فريق ريال مدريد، لكن نجح في الوصول بالفريق إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني.

فيما تحدثت تقارير أخرى عن احتمالية تولي المدرب الفرنسي زيدان، قيادة تدريب باريس سان جيرمان .خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يواجه الصعوبات الفنية مع النادي الباريسي رغم امتلاكه أفضل النجوم في عالم كرة القدم المستديرة.

بينما يواجه المدرب سولشار، الذي تسلم تدريب فريق مانشستر يونايتد في عام 2018، لكنه فشل حتى الآن في التتويج .بأي لقب من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري بسبب تراجع نتائج الفريق، حيث أنه خلال الموسم الجاري تعرض للخسارة 6 مرات من أصل 12 مباراة خاضها الفريق الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس. برصيد 17 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 26 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

شاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE

فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

قد يعجبك ايضا
رياضة

رد فعل محمد صلاح مع مشجع اقتحم الملعب لعناقه (شاهد)

رياضة

منتخب البرتغال يتعادل مع أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

رياضة

صخرة دفاع ليفربول “فان دايك” يشعل السوشيال ميديا بصورة ساخرة

رياضة

تشافي والقرار الصارم بحق بيكيه بعد توليه تدريب برشلونة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More