مانشستر يونايتد يحاول إقناع زيدان بقيادة “الشياطين الحمر” .. فهل ينجح؟!

كشفت صحيفة إنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي يكشف من جهوده من أجل إقناع المدرب الفرنسي. ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، خلفًا للمدرب النرويجي أولي غونار سولشار الذي يقدم النتائج السيئة مع فريق الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد وزيدان

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يكثف من جهوده لإقناع المدرب. السابق لفريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان 49 عامًا، بتدريب الفريق خلفًا للمدرب الحالي سولشار.

وأردفت الصحيفة، ” إدارة النادي تأمل أن تساهم علاقة زيدان بنجمي الفريق الحاليين كريستيانو رونالدو. ورافائيل فاران، اللذان أشرف على تدريبهما في فريق ريال مدريد وحقق معهما النتائج المبهرة في قبوله عرض التدريب”.

مانشستر يونايتد يعملون علئ إقناع زيدان بخلافة سولشار ، الادارة ازدادت إستياءها من اداء سولشار. 📰 التايمز pic.twitter.com/TDmThmvLud — صريح موناكو👑 (@OmarASM9) November 14, 2021

اقرأ المزيد: منتخب بلجيكا يهزم إستونيا وهولندا يتعثر أمام الجبل الأسود (شاهد)

كما وأضافت، ” لا يبدو أن هناك أي تغيير وشيك في الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد، بعد أن نجا المدرب الحالي النرويجي أولي سولشار، من التهديد بإقالته في المباريات الثلاثة الأخيرة. التي حقق فيها الفوز الوحيد وتعادل وهزيمة”.

التايمز // نادي مانشستريونايتد كثف جهوده لإقناع زين الدين زيدان بتدريب الفريق. يأمل النادي أن تساعد علاقاته الوثيقة مع كريستيانو رونالدو وفاران في إقناعه بالانضمام للنادي 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/zKNp7IS1Ou — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) November 14, 2021

المدرب زيدان والحلم

وتشير عدد من التقارير الإنجليزية، أن المدرب الفرنسي زيدان يخطط في قيادة تدريب .منتخب فرنسا “الديوك” في المستقبل القريب، لكن هذا الحلم بات صعب التحقيق في ظل النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب بعد فوزه مؤخرًا بكأس أمم أوروبا 2021.

كما ولم يرتبط المدرب زيدان منذ استقالته منذ تدريب فريق ريال مدريد بعد النتائج المقبولة .للفريق الملكي الإسباني، بعد موسم صعب مر على تدريب زيدان داخل فريق ريال مدريد، لكن نجح في الوصول بالفريق إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني.

التايمز : مانشستر يونايتد يكثف جهوده لإقناع زيدان بتدريب الفريق، لا يوجد اي بوادر لإقالة سولشاير لكنهم بدأوا في محاولة إقناع زيدان بالمهمة pic.twitter.com/2Fu6ivKHBp — E P L W O R L D (@EPLworld) November 14, 2021

فيما تحدثت تقارير أخرى عن احتمالية تولي المدرب الفرنسي زيدان، قيادة تدريب باريس سان جيرمان .خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يواجه الصعوبات الفنية مع النادي الباريسي رغم امتلاكه أفضل النجوم في عالم كرة القدم المستديرة.

بينما يواجه المدرب سولشار، الذي تسلم تدريب فريق مانشستر يونايتد في عام 2018، لكنه فشل حتى الآن في التتويج .بأي لقب من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري بسبب تراجع نتائج الفريق، حيث أنه خلال الموسم الجاري تعرض للخسارة 6 مرات من أصل 12 مباراة خاضها الفريق الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس. برصيد 17 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 26 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.