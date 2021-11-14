غضب في لبنان .. المنتخب الإماراتي وصل بحقائب بها أسلحة ووفد أمني! (صور)

أثار وصول فريق أمني إماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة، لتأمين المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل، جدلاً واسعاً بين اللبنانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وانتشرت على نطاقٍ واسع، صور تظهر وصول لاعبي المنتخب الإماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي، ومعهم حقائب ضخمة، تبيّن أن بداخلها أسلحة للفريق الأمني، الذي سيوفّر الحماية للمنتخب.

وزير الداخلية اللبناني يؤكد

من جهته، اكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عبر حسابه الرسميّ في تويتر أن فريقاً أمنياً إماراتياً وصل مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني الثلاثاء .

وأوضح الوزير أنّه سبق وصول الفريق الأمني الى لبنان حصوله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة.

كما قال “مولوي” إنّه تم التأكد من تلك الأسلحة قبل إدخالها. على ان يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان.

“المنتخب الإماراتي المسلح”

وعلى إثر ذلك، عبّر لبنانيون عن غضبهم من السماح لوفد أمني مسلّح بمرافقة المنتخب الإماراتي في لبنان، معتبرين في تعليقاتهم من خلال هاشتاغ (#المنتخب_الإماراتي_المسلح)، أنّ ذلك انتهاكاً للسيادة اللبنانية. حسب رأي كثيرين

وقال احدُ المغردين: “الظاهر جايين على حرب. مش على مباراة كرة قدم!!!”.

بينما غرّد الاعلامي اللبناني علي شعيب قائلاً: “الإمارات قامت بتجنيس 5000 صهيوني بعد التطبيع. ما هي ضمانة وزير الداخلية اللبناني بأن الفريق الأمني الذي يرافق المنتخب الاماراتي المسلح لا يضم صهاينة لديهم نوايا تخريب أمنية ؟؟؟”.

كما انتقد مغرّد آخر ما وصفه “انبطاح” وزير الداخلية اللبنانيّ الى هذا الحد.

بينما سخر آخر وقال: “هيدي صيدا مش مأرب”.

حقائب منتخب إيران

وكان وزير الداخلية اللبناني طلب الأسبوع الماضي، بالتحقيق فيما تم تداوله من “عدم خضوع” حقائب لاعبي منتخب إيران، للتفتيش في مطار بيروت، بعد موجة من التساؤلات، حول سبب “ضخامة” حقائب كانت معهم.

ودفع هذا البعض من المغردين اللبنانين الى الربط بين الحادثتين .

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وقال أحدهم: “شريعة وزير الداخلية: حضور المنتخب الاماراتي بحماية امنية مسلحة متعمداً إهانة اللبنانيين مسالةٌ فيها نظر. وحضور المنتخب الايراني بشنط رياضية جريمةٌ لا تغتفر”.

كما علّقت مغردة بقولها: “وزير الداخليه المحترم شوية شنط فوتوهم المنتخب الايراني. فيهم اغراض وتياب ومستلزمات خربة الدنيا وامرت بتفتيش شنطهم. وهلق معاليك المنتخب الاماراتي مفوت سلاح وعلنا وقناصه وحضرتك ما رفلك جفن وما شفنا هالحميه لكانت عندك وقت المنتخب الايراني شو هالتميز”.