غضب في لبنان .. المنتخب الإماراتي وصل بحقائب بها أسلحة ووفد أمني! (صور)

أثار وصول فريق أمني إماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة، لتأمين المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل، جدلاً واسعاً بين اللبنانيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وانتشرت على نطاقٍ واسع، صور تظهر وصول لاعبي المنتخب الإماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي، ومعهم حقائب ضخمة، تبيّن أن بداخلها أسلحة للفريق الأمني، الذي سيوفّر الحماية للمنتخب.

وزير الداخلية اللبناني يؤكد

من جهته، اكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عبر حسابه الرسميّ في تويتر أن فريقاً أمنياً إماراتياً وصل مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني الثلاثاء .

بعد التداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات التوضيح بأن الفريق الأمني الإماراتي حضر الى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 14, 2021

وأوضح الوزير أنّه سبق وصول الفريق الأمني الى لبنان حصوله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة.

كما قال “مولوي” إنّه تم التأكد من تلك الأسلحة قبل إدخالها. على ان يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان.

هذا وكان قد سبق وصول الفريق الأمني الى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على ان يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان. — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 14, 2021

“المنتخب الإماراتي المسلح”

وعلى إثر ذلك، عبّر لبنانيون عن غضبهم من السماح لوفد أمني مسلّح بمرافقة المنتخب الإماراتي في لبنان، معتبرين في تعليقاتهم من خلال هاشتاغ (#المنتخب_الإماراتي_المسلح)، أنّ ذلك انتهاكاً للسيادة اللبنانية. حسب رأي كثيرين

وقال احدُ المغردين: “الظاهر جايين على حرب. مش على مباراة كرة قدم!!!”.

#المنتخب_الإماراتي_المسلح

الظاهر جايين على حرب مش على مباراة كرة قدم!!! pic.twitter.com/mfwMG2jXUA — على خطى المؤمل (@x7PskDFwybB9gu7) November 14, 2021

بينما غرّد الاعلامي اللبناني علي شعيب قائلاً: “الإمارات قامت بتجنيس 5000 صهيوني بعد التطبيع. ما هي ضمانة وزير الداخلية اللبناني بأن الفريق الأمني الذي يرافق المنتخب الاماراتي المسلح لا يضم صهاينة لديهم نوايا تخريب أمنية ؟؟؟”.

#الإمارات قامت بتجنيس 5000 صهيوني بعد التطبيع ، ما هي ضمانة وزير الداخلية اللبناني بأن الفريق الأمني الذي يرافق #المنتخب_الاماراتي_المسلح لا يضم صهاينة لديهم نوايا تخريب أمنية ؟؟؟ — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 14, 2021

كما انتقد مغرّد آخر ما وصفه “انبطاح” وزير الداخلية اللبنانيّ الى هذا الحد.

في كل مرة تبهرنا في حسك الامني القائم على الادراك للاشياء التي تبعث فينا الحيرة في كل تغريدة فكيف لك أن تكون منبطح الى هذا الحد حيث تسمح لدولة مطبعة أمنياً وعسكريا وشعبويا مع العدو الاسرائيلي أن تأخذ الاذن بالحماية الامنية لمنتخب بيسوا صرماية عتيقة #المنتخب_الإماراتي_المسلح https://t.co/S34ElLwsn9 — aliatwe💕🏴هيهات منا الذلة🏴 (@aliyousefatwe) November 14, 2021

بينما سخر آخر وقال: “هيدي صيدا مش مأرب”.

هيدي صيدا مش مأرب#المنتخب_الاماراتي_المسلح — Hamza Khansa (@Hamzakhansa) November 14, 2021

حقائب منتخب إيران

وكان وزير الداخلية اللبناني طلب الأسبوع الماضي، بالتحقيق فيما تم تداوله من “عدم خضوع” حقائب لاعبي منتخب إيران، للتفتيش في مطار بيروت، بعد موجة من التساؤلات، حول سبب “ضخامة” حقائب كانت معهم.

ودفع هذا البعض من المغردين اللبنانين الى الربط بين الحادثتين .

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وقال أحدهم: “شريعة وزير الداخلية: حضور المنتخب الاماراتي بحماية امنية مسلحة متعمداً إهانة اللبنانيين مسالةٌ فيها نظر. وحضور المنتخب الايراني بشنط رياضية جريمةٌ لا تغتفر”.

شريعة وزير الداخلية:

حضور المنتخب الاماراتي بحماية امنية مسلحة متعمداً إهانة اللبنانيين مسالةٌ فيها نظر

وحضور المنتخب الايراني بشنط رياضية جريمةٌ لا تغتفر…#المنتخب_الإماراتي_المسلح — souheil diab سهيل دياب (@souheildiab) November 14, 2021

كما علّقت مغردة بقولها: “وزير الداخليه المحترم شوية شنط فوتوهم المنتخب الايراني. فيهم اغراض وتياب ومستلزمات خربة الدنيا وامرت بتفتيش شنطهم. وهلق معاليك المنتخب الاماراتي مفوت سلاح وعلنا وقناصه وحضرتك ما رفلك جفن وما شفنا هالحميه لكانت عندك وقت المنتخب الايراني شو هالتميز”.

وزير الداخليه المحترم شوية شنط فوتوهم المنتخب الايراني فيهم اغراض وتياب ومستلزمات خربة الدنا وامرت بتفتيش شنطهم وهلق معاليك المنتخب الاماراتي مفوت سلاح وعلنا وقناصه وحضرتك ما رفلك جفن وما شفنا هالحميه لكانت عندك وقت المنتخب الايراني شو هالتميز #المنتخب_الاماراتي_المسلح pic.twitter.com/AxcAzI86WS — fatima batoul (@fatimabatoul8) November 14, 2021