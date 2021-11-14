عراقي ينشر فيديوهات خاصة للنساء بحفلات الزفاف على “تيك توك” (شاهد)

أعلنت السلطات العراقية اليوم، الأحد، ضبط عراقي مبتز إلكتروني ينشر صور وفيديوهات خاصة للنساء من حفلات الأفراح وعقد القران، عبر حساب له بمنصة “تيك توك” ويساومهم على أموال لحذفها.

خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي، نشرت تفاصيل الواقعة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر.

عراقي ينشر فيديوهات للنساء

ووفق ما رصدت (وطن) فإنه بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بخصوص متهم يمتلك موقعاً إلكترونياً على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف.

بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بخصوص متهم يمتلك موقعاً الكترونياً على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة بتكثيف جهدها الاستخباري والتحري الميداني، وتمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية… pic.twitter.com/aMsau0F5Nh — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) November 14, 2021

شرعت عناصر جهاز الأمن الوطني في البصرة، بتكثيف جهدها الاستخباري والتحري الميداني.

وتمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه في إحدى أحياء المحافظة.

وتابع بيان خلية الإعلام الأمني:”وقد دونت أقواله أصولياً واعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عوائل الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف.”

من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض عليه في احدى احياء المحافظة، وقد دونت اقواله اصولياً واعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عوائل الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف، — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) November 14, 2021

كما كشف البيان أنه تمت إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقه.

وتمت احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) November 14, 2021

شبكة إرهابية في الفلوجة

وفي سياق آخر كشفت خلية الإعلام الأمني أيضا أنه بعملية نوعية استباقية. نفذت وفق معلومات دقيقة قدمتها شعبة المصادر بمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.

وأكدت وجود شبكة إرهابية في قضاء الفلوجة بالانبار تخطط لتنفيذ عملية ارهابية داخل القضاء وعلى اثر ذلك توجهت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية.

بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات دقيقة قدمتها شعبة المصادر بمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت فيها وجود شبكة إرهابية في قضاء الفلوجة بالانبار تخطط لتنفيذ عملية ارهابية داخل القضاء وعلى اثر ذلك توجهت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية… pic.twitter.com/Z8RTCf0iOB — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) November 14, 2021

وبالاشتراك مع شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة ( قيادة عمليات الانبار ) نحو أهدافها.

وتمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من الشبكة في منطقة الجولان.

وبالاشتراك مع شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة ( قيادة عمليات الانبار ) نحو أهدافها وتمكنت من ألقاء القبض على إرهابيين اثنين من الشبكة في منطقة الجولان فيما القي القبض على الإرهابي الثالث لنفس الشبكة في منطقة الصقلاوية بالفلوجة، — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) November 14, 2021

بينما ألقي القبض على الإرهابي الثالث لنفس الشبكة في منطقة “الصقلاوية” بالفلوجة. وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.

وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب . — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) November 14, 2021

وشهد العراق قبل أيام محاولة إرهابية لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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ونجا رئيس الوزراء العراقي من “محاولة اغتيال فاشلة” بواسطة “طائرة مسيرة مفخخة” استهدفت مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة.