تغريدته عن السودان أوجعتهم .. صحيفة بحرينية تتطاول على الشيخ حمد بن جاسم

شنت صحيفة “الوطن” البحرينية هجوما عنيفا على رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، وألصقت به شائعات، وتهماً مزعومة؛ بهدف شيطنته.

وجاء هجوم الصحيفة البحرينية عبر تقرير لها، الأحد، بعنوان “حمد بن جاسم تلاحقه الانتهاكات والفساد”، بعد يومين فقط من الهجوم غير المباشر للمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، على بن جاسم، بسبب تصريحاته الأخيرة عن انقلاب السودان التي قال فيها إنّ ما يحدث مخطط منسّق بين دولة عربية وإسرائيل.

الصحيفة البحرينية الرسميّة، دأبت في تقريرها الذي رصدته (وطن) على شيطنة حمد بن جاسم. وتوجيه اتهامات له بالرشوة والفساد.وفق زعمها

ادعاءات ومزاعم دون أدلة

وادّعت الصحيفة أن رئيس وزراء قطر الأسبق، يثير الجدل باستمرار في البلاد وخارجها. زاعمةً أنه “يستغل الأحداث والتوترات بالدول لنشر الفتن والأكاذيب”. حسب ادعائها

كما اتهمته الصحيفة المحسوبة على نطام الحكم في البحرين، بأنه قدم رشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل حصول قطر على تنظيم مونديال 2022.وفق زعمها

وبدا واضحا حرص الصحيفة البحرينية في تقريرها على شيطنة المسؤول القطري السابق، عبر تهم وشائعات لم تأتي بدليل واحد على أي منها.

وزعم التقرير تورط بن جاسم في سرقة الشعب القطري. وادّعت أنه يمتلك ثروات ضخمة، جمعها عبر الصفقات المشبوهة والعمولات الضخمة التي حصل عليها من ثروات الشعب القطري. مدعيا أنها وصلت لأكثر من 12 مليار دولار سيولة فقط عام 2013، وفق زعم الصحيفة.

قرقاش يلمح لحمد بن جاسم

وقبل يومين شن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، هجوما عنيفا على شخصية غامضة، وصفها بأنها مرتبطة بـ”الفتن والمؤامرات”، وينقصها الحكمة رغم الجاه والمال الذي تملكه.

وقال “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” رصدتها “وطن”: “أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته. فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات”.

وأضاف: “سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه. ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع”.

اقرأ أيضاً: انقلاب السودان .. هل تحوّل العقوبات البلاد إلى يَمن جديد أو ليبيا أُخرى!

وفي تعليقه على تغريدة مستشار رئيس الإمارات، اعتبر الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي تركي الحمد، أن الشخصية التي تحدث عنها “قرقاش” معدومة الحكمة تماما وأنها تتفوق على إبليس. على حد قوله

وألمح مغردون الى أن الشخص الذي يقصده “قرقاش” هو رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم. وذلك على إثر تغريداته التي أطلقها مساء الجمعة.

حمد بن جاسم لم يذكر الإمارات بالإسم

وأكد الشيخ حمد بن جاسم في تغريداته أن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية “للأسف”.

وأشار الشيخ حمد بن جاسم في حسابه بـ”تويتر” حسبما رصدت “وطن”، إلى أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم في تغريدة لاحقة أن هدفه هنا ليس نقل الأخبار، “بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير”.

ويعرف العديد من النشطاء البحرين بأنها (جزيرة رتويت) للإمارات. أي أنها دويلة تابعة للإمارات تأتمر بأمر محمد بن زايد، مقابل الدعم والمساعدات الإماراتية لها.

وتتبع صحف البحرين الرسمية ووسائل الإعلام التابعة للدولة وكذلك الخاصة المحسوبة على النظام، الخط التحريري لوسائل الإعلام الإماراتية تماما.