حنين حسام تنهار داخل قفص الاتهام بسبب مافعلته إعلامية معها والقاضي يتدخل!

تصدرت حنين حسام، فتاة “التيك توك” المصرية، حديث السوشيال ميديا من جديد بعد أول ظهور لها أمام المحكمة.

ودخلت حنين حسام في نوبة بكاء هستيرية حين شاهدت المصورين والإعلام.

حنين: راعوا ظروفي

وصرخت فتاة “التيك توك” حين حاول أحدهم تصويرها قائلة: “راعوا ظروفى عايزين تصورونى بالجلباية البيضا ليه؟”، وصدمت رأسها بقفص الاتهام.

كما وقعت مشاجرة بين حنين حسام وإحدى الصحفيات بسبب تصويرها داخل حجز المحكمة بحسب فيديو نشرته وسائل إعلام محلية.

وقامت حنين الهجوم لفظيًا على الصحفية بعبارات قاسية، واتهمتها بالسعي وراء الشهرة قائلة: “احترمي نفسك وبطلي تصوير، انتي عايزة تتشهري وخلاص”.

القاضي يتدخل

وتابعت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي”.

لكن الصحفية لم ترد، وتدخل حارس المحكمة لفض المشادة، وطلب رئيس المحكمة من الإعلاميين عدم تصوير المتهمين أثناء إعادة محاكمتهم.

وأمر القاضي المصورين بتوثيق ما يدور من نقاش ومرافعات أمام المحكمة فقط دون تصوير وجه المتهمة.

الاتجار بالبشر

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت في يونيو الماضي القبض على حنين تمهيداً لتنفيذً للحكم الصادر ضدها بقضية الاتجار بالبشر.

وقال محامي حنين حينها في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه تم القبض على موكلته، وسيتقدم بطلب؛ لإعادة إجراءات محاكمة موكلته أمام الدائرة التي أصدرت الحُكم، وإنها ستظل محبوسة طوال المحاكمة.

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وجاء القبض على حنين في حينها بعد ساعات فقط من توجيهها رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

رسالة حنين للسيسي

وظهرت حنين حسام بفيديو ظهرت فيه منهارة وهي تطلب فيه من الرئيس السيسي إعادة الحكم في قضيتها والتي اتهمت فيها بالاتجار بالبشر بعد الحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

وقالت حنين: (أنا اتدمرت بكل معنى الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أنا هنزل فيديو أملي الأخير في ربنا والريس وأنا بطلب منك يا سيادة الريس إنك تعيد محاكمتي”.

وتابعت: “بطلب منك إنك تنجد بنت من بناتك اتظلمت ومعملتش أي حاجة علشان يحصل فيها كده ولا علشان مستقبلها يضيع ولا علشان 10 سنين من حياتها يضيعوا”.

وزادت حنين: (انحبست 10 أشهر، وعندما خرجت لم أقل شيئا، لكن الحمد لله أنا بين أهلي، وأخيرا رأيت الشارع).

تعسف غريب!

واستطردت وهي منهارة من البكاء: (عمل إعلان لتطبيق لايكي ليس حراما.. والجميع حمّل هذا التطبيق”.

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وتساءلت حنين: “الأبلكيشن دا إذا غلط سايبينه يتحمل في مصر ليه؟! وسايبين مقر الشركة في مصر ليه؟! ليه التلفيق دا يعني إيه واحدة عندها 19 سنة تهمتها بتاجر بالبشر”.

واعتبرت حنين حسام أنها تعرضت لتعسف غريب، متسائلة عن سبب القبض عليها هي تحديدا، رغم إعلان عدد من مشاهير اليوتيوب عن طريق التطبيق ذاته.