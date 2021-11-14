جفاف السدود في الأردن.. شبح يُطارد المزارعين والحكومة تقف مكتوفة الأيدي!

يطارد شبح الجفاف المزارعين في وادي الأردن حيث يصل منسوب المياه في سد الملك طلال، أكبر سد في المملكة، إلى مستويات منخفضة خطيرة.

يروي السد 80٪ من المساحات والوحدات الزراعية في وادي الأردن، ومخاوف المزارعين لها ما يبررها بعد جفاف ستة سدود في الأردن بسبب ندرة مياه الأمطار.

6 من أصل 14 سد في الأردن جفت

وقال رئيس نقابة مزارعي وادي الأردن عدنان خدام لموقع “المونيتور“: إن “ستة سدود مائية في الأردن جفت من أصل 14 سدود. وهي الولاء والموجب ووادي الكرك وتنور ووادي شعيب وسد زقلب” المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وتستخدم لري المحاصيل الزراعية.

ويغطي السد 80٪ من الاحتياجات المائية للمزارعين في وادي الأردن والتي تبلغ 400 ألف إلى 550 ألف متر مكعب في اليوم. لكن الكمية المتوفرة في السد هي 19 مليون متر مكعب منها 10 ملايين متر مكعب من الطمي. “لذا فإن مسألة الجفاف هي مسألة وقت فقط “.

ألقى المزارعون باللوم على الحكومة الأردنية ، وقال خدام: “وقفت الحكومة مكتوفة الأيدي وفشلت في إعطاء الأولوية لهذا الملف. تغير المناخ جزء من المشكلة. لكن سوء الإدارة ساهم أيضًا في المشكلة وسط غياب أي مشاريع أو خطط استراتيجية لمواجهة هذا الجفاف”.

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في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) ، دعا مجلس النواب الأردني الحكومة إلى شرح أسباب هذا الجفاف. وطالبها بوضع إستراتيجيتها المائية في اجتماع خاص ضم لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب ومسؤولين من وزارة المياه والري.

وعزا عضو البرلمان موسى حنتش، وهو خبير في المياه والتربة، الجفاف إلى قلة هطول الأمطار في الشتاء الماضي.

الطاقة التخزينية للسدود

ولم تصل السدود إلا إلى 60٪ من طاقتها التخزينية في الشتاء الماضي بإجمالي 178 مليون متر مكعب وبسعة 336 مليون متر مكعب، لكن هذه ليست المشكلة.

“المشكلة هي أنه لا توجد استراتيجيات واضحة لمواجهة العجز المائي. وهذا هو السبب في أننا طالبنا الحكومة بشرح استراتيجياتها المائية “.بحسب حنتش

وقال: “هناك كمية كبيرة من المياه يسرقها المزارعون والمواطنون. وفي العاصمة تبلغ نسبة الخسائر من الشبكات في عمان 50٪ مقابل 80٪ في بعض المحافظات و 10٪ عالمياً. يجب ان تكون هناك عقوبات اشد”.

وتعاني المملكة من عجز مائي كبير بلغ 40 مليون متر مكعب عام 2021. بحسب بشار البطاينة، أمين عام سلطة المياه بوزارة المياه والري

وقال بطاينة للجنة الزراعة والمياه والبادية: “بلغ نقص المياه في محافظة عمان 20 مليون متر مكعب هذا العام”.

وقالت الامين العام لسلطة الاغوار منار محاسنة في جلسة مجلس النواب ان “قلة هطول الامطار في الشتاء الماضي على سد الموجب ادى الى جفافه”.

وأضافت: “علينا أن نوازن بين استخدامات المياه للشرب والري والاحتياجات الصناعية. مع مراعاة أن استخدامها لأغراض الشرب يظل أولوية قصوى”.

ولمواجهة هذا العجز، لجأت عمان إلى إسرائيل لشراء كميات إضافية من المياه في تشرين الأول (أكتوبر)، تبلغ 50 مليون متر مكعب . تضاف إلى 55 مليون متر مكعب حصلت عليها بموجب اتفاق السلام.

وتبلغ احتياجات الأردن السنوية 1.3 مليار متر مكعب لجميع الاستخدامات.

جفاف غير مسبوق

ووصف وزير المياه والري الأسبق حازم الناصر الجفاف في السدود بأنه “غير مسبوق”.

وقال لـ “المونيتور”: “هناك أسباب تقليدية لتجفيف السدود، مثل زيادة الطلب على المياه بسبب اللاجئين السوريين وزيادة عدد السكان وتغيّر المناخ. أضف إلى ذلك بعض الأخطاء الإدارية من جانب وزارة المياه والري وعدم المتابعة الجادة لكميات المياه في السدود للتحقق مما إذا كانت كافية للمزارعين بعد الموسم الزراعي لشهر نوفمبر “.

وأشار: “لقد دخلنا مرحلة الجفاف. نصيب الفرد الأردني من المياه هو الأدنى في العالم. حيث يبلغ 95 لترا في اليوم. لدينا فجوة 40٪ بين العرض والطلب. الآن يمكننا توفير 60٪ من احتياجاتنا للشرب والزراعة. كان ينبغي على السلطات أن تولي هذا الملف اهتماما أكبر “.

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في عام 2021 ، أعلنت الحكومة الأردنية عزمها على تنفيذ مشروع استراتيجي كبير لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة يسمى “الناقل الوطني” كبديل لـ “ناقلة البحرين” مع إسرائيل ، والتي لم تر النور بعد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري الأردنية ، فإن الناقل الوطني سيعمل بطاقة أولية تبلغ 100 مليون متر مكعب بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار دولار بهدف تحلية ونقل 250-300 مليون متر مكعب من المياه. من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة لتأمين كميات إضافية ومستدامة من المياه.

8 سنوات لإنطلاق المشروع!

ومع ذلك قال ناصر: “يحتاج المشروع إلى حوالي ثماني سنوات للانطلاق. الوزارة لم تقدم العطاءات للمشروع. كانت هناك مشاريع إستراتيجية مثل سحب المياه الجوفية ، لكن هذه المشاريع توقفت لصالح شراء المياه من إسرائيل “.

بدورها ، ألقت الوزارة باللوم على انخفاض معدلات الأمطار واللاجئين السوريين في هذا الجفاف.

وقال المتحدث باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لصحيفة الرأي اليومية، إن الزيادة السكانية ، واللاجئين السوريين في المملكة ، والتغير المناخي ، ونضوب طبقات المياه الجوفية بأكثر من 200٪ ، كلها أسباب أثرت بشدة على المياه. المستويات في السدود.

يتشارك الأردن وإسرائيل في مياه بحيرة طبريا ونهري اليرموك والأردن. كما أنهم يتشاركون في الآبار الجوفية. وفقًا للملحق 2 ، الذي يفصل المادة 6 من نص المعاهدة ، تحصل إسرائيل على 12 مليون متر مكعب من المياه من نهر اليرموك في فترة الصيف ، و 13 مليون متر مكعب في فترة الشتاء ، بينما تتلقى الأردن “باقي التدفق”. . ”