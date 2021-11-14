إليسا تثير السخرية بطريقة رقصها على أغنية “بتمون” في موسم الرياض! “فيديو”

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا الجدل بحركاتها الراقصة على المسرح بحفلها الأخير في موسم الرياض.

رقصة غريبة

وظهرت الفنانة بالحفل وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة “بتمون”، وترقص عليها بطريقة غريبة.

حيث قامت الفنانة اللبنانية بالدوران حول نفسها، ثم التصفيق، ثم بدأت تتمايل وعادت تدور مرة أخرى.

وهو ما أثار سخرية الناشطين من إليسا، فجاء في التعليقات: ” شو هاي الرقصة الغريبة؟ الرقصة الألوسية!”.

سخرية وجدل

وكتب آخر: ” اكنها بتقول حبيتو الرقصه أو لاء، حضل ارقصها”.

وسخرت أخرى معقبة: ” هو اللي بتعمله ده اسمه رقص؟ ههههههه بحبها بس ياريت ترحمنا من رقصها”.

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كما شبهها آخر بالدجاجة ساخراً: ” يسعدلي رقصك متل الجاجة الممعوطة”.

رسالة للسعوديين

هذا وقد تصدرت إليسا التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية ولبنان خلال الأيام الماضية بعد مشاركتها في موسم الرياض.

ووجهت الفنانة في بداية حفلها رسالة إلى السعوديين، قائلة إنها كانت تسمع عن “موسم الرياض” دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها كانت تتخيل كيف يكون، حتى وصلت إلى الرياض في حفلها.

وتابعت: “لمست إبهارا وتطورا وشيئا غير طبيعي، وأنا سعيدة جدا بتواجدي هنا، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس شركة “روتانا”، سالم الهندي.

وأحيت ملكة الإحساس الحفل مرتديةً فستان أسود لامع، بفتحة جانبية كشفت أحد ساقيها بوضوح.

الشاب خالد وابتسامة عريضة

وفي ذات السياق، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يجمع الشاب خالد واليسا في مقابلة واحدة.

وحين سألهما المذيع عن رؤيتهما لأجواء الحفل سارعت الفنانة اللبنانية للإجابة بأنها رائعة، في الوقت الذي اكتفى به الشاب خالد بابتسامة عريضة.

وهو الأمر الذي لفت أنظار المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

إليسا للمجرد: أحبك

هذا وقد أثارت صورة إليسا وهي في أحضان الفنان المغربي سعد لمجرد، جدلاً واسعاً بين الناشطين قبل أيام.

ونشرت إليسا صورتها مع لمجرد عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت خلالها مبتسمة في أحضانه.

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وعقبت إليسا: “قلب من ذهب. صديقي الموهوب جداً، سعدت بلقائك. إلى اللقاء، أحبك”.

بينما نشر لمجرد نفس الصورة عبر حسابه على “انستجرام”، مرفقاً إياها بتعليق جاء في نصه: ” كان من دواعي سروري أن ألتقي بك عزيزتي إليسا”.

وتابع: “أنت جميلة من الداخل والخارج ، بسيطة ومتواضعة ، آمل حقًا أن أراك قريبًا حبيبتي”.

وأثارت الصورة جدلاً لأكثر من سبب، أهمها تغير شكل إليسا وسعد في الصورة.

كذلك ملابس سعد لمجرد الشتوية مقارنة بإليسا.