أقوى 8 جيوش في العالم

لقد ولت تلك المعارك الملحمية، التي قاد فيها الإسكندر الأكبر جيشه الجبّار ببراعة وشجاعة لغزو بلاد فارس. وكذلك معارك حنبعل القرطاجي، ذو العقل الإستراتيجي العسكري، الذي سيظل خالدا إلى الأبد في كتب التاريخ.

في الحقيقة، إن الرجال العظماء والجنود الأقوياء، الذين حاكوا ماضينا العسكري والتاريخي، تم استبدالهم بالفعل اليوم بجيش يقوده التطور التكنولوجي الذي يضع قيمة الجندي في المرتبة الثانية.

اليوم تختبئ أقوى الجيوش في العالم تحت رداء التصنيع العسكري والتطور الرقمي في المجال الحربي.

أمريكا

تمتلك حكومة البيت الأبيض قواعد عسكرية في العالم كله تقريبًا، فهي تستثمر جزء كبيرا من ناتجها المحلي الإجمالي من الميزانية الوطنية لتعزيز ترسانتها العسكرية.

تقف الولايات المتحدة وقفة النسر أمام الرؤية الأبدية لـ”حماة العالم”، لدرجة أنها تمكنت من شن حروب متتالية وطويلة في تاريخ البشرية على غرار، حرب فيتنام، لأنها واحدة من أقوى الجيوش في العالم.

جنودها أقوياء لدرجة أنهم يمكن أن يغيروا مسار دولة ما. ومعداتهم النووية رادعة بما فيه الكفاية بحيث لا يجرؤ العديد من دول الشرق الأوسط على مواجهتهم.

ومن يفعل أو يجرؤ على تحديهم، فهو يعلم أنه سيتعيّن عليه مواجهة قوة بحرية غير معقولة (11 حاملة طائرات، 50 مدمرة 75 فرقاطة). دون أن ننسى اعتمادها على دعمها الجوي المذهل (نحن نتحدث عن ما يقارب من 20 ألف طائرة) وجحافل من الجنود المدربين جيدًا برفقة أنواع لا حصر لها من الأسلحة والمدفعيات.

بالإضافة إلى ذلك، فالولايات المتحدة من المطورين الأوائل للتقنيات العسكرية الجديدة، وهم في الطليعة في إنتاج طائرات بدون طيار جديدة.

هل هناك الان شك في أن الولايات المتحدة لديها واحدة من أقوى الجيوش في العالم؟

روسيا

لقد ولت سنوات الحرب الباردة، لكن من يعتقد أن مخزون اسلحة روسيا قديمة او تقليدية فهو مخطأ. هذا البلد لديه واحد من أقوى الجيوش في العالم.

في الواقع، تمتلك روسيا أقوى جيش بري (يقال إنه متفوق حتى على جيش الولايات المتحدة). لديها أسطول بحري كبير ومعدات على غرار، الغواصات المتطورة فهي بلا شك جوهرة الكرملين. كل هذا دون الحديث عن ترساناتها النووية الأسطورية.

يُقال أن لديها أيضًا أكبر عدد من الدبابات مقارنة بأي دولة أخرى.

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وفي عاصمتها، لا تزال موسكو تعتبر واحدة من أشهر المخابئ السرية في التاريخ.

يشار إلى روسيا عمومًا باسم الدب النائم، في اليوم الذي يستيقظ فيه نأمل أن لا يحدث شيء في العالم.

الصين

تحتل القوة الصامتة المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش في العالم، وليس معروفًا على وجه اليقين إلى أي مدى تصل ترسانتها وقوتها.

الشيء الوحيد الواضح هو أنه من حيث الجيش والقوى البشرية، فإن تفوقهم ساحق، أكثر من مليوني ونصف شخص مدربون بشكل مثالي لخدمة بلدهم.

جيش يميل إلى إظهار اتحاده من وقت لآخر في تلك الأحداث العسكرية الكلاسيكية حيث يتم دراسة كل حركة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكننا أن ننسى أن لديها واحدة من أقوى الجيوش الإلكترونية في العالم التي لديها قراصنة كمبيوتر يتمتعون بسمعة طيبة ومهرة.

كحقيقة مثيرة للفضول، نخبرك أن القوة الشيوعية هي القوة الأكثر نشاطا في الجيش، والتي تقدر بنحو 2183000 جندي.

الهند

هناك العديد من الحقائق المثيرة للفضول عن الهند، مما لم تكن تتوقعه هو أنها دولة ذات اكتظاظ سكاني واقتصاد ناشئ. وهي الآن تمثل قوة عالمية رابعة من حيث الجيوش.

نحن نتحدث عن 1444000 شخص يعملون بنشاط في القوات المسلحة للبلاد. كما تتمتع بعلاقات ممتازة مع روسيا. مما يسمح لها بالتقدم من حيث التراخيص لتصنيع أحدث التطورات في المعدات العسكرية.

لا يسعنا القول إلا أن الهند تشكل واحدة من أقوى الجيوش في العالم، حيث يتم إنفاق حوالي 61 مليار دولار سنويًا.

فرنسا

بالإشارة إلى القارة العجوز مع فرنسا. يمتلك هذا البلد جيشًا، نظرًا لتقاليده وقوته وتفوقه الكلاسيكي في القوة الجوية. فهو يصنف كواحد من أقوى الجيوش في العالم.

يضاف إلى ذلك وطنية أمته، التي تفتخر بجيش جيد التدريب وترسانة نووية قوية إلى حد ما وقواتها البالغ عددها 300 ألف جندي جاهزة للعمل.

يُعتقد أن فرنسا تنفق 41.5 مليار دولار على ترسانته العسكرية، مع العلم ان لديها 269 طائرة مقاتلة و 528 دبابة قتالية.

كوريا الشمالية

من يدري ما يحدث في هذا البلد الصغير، الغني بثقافة عسكرية أصيلة وقومية قوية؟

وفقًا للأبحاث، فإنهم يمتلكون أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل قوية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية والعسكرية المحتملة التي تجعلهم خطرين حقًا.

بريطانيا

لا تزال تمتلك بريطانيا قوة بحرية مذهلة.

تحتوي ترسانة الجيش الملكي: 139 سفينة، حاملتا طائرات، 11 مدمرة، 17 غواصة، 21 فرقاطات. يضاف إلى ذلك علاقاته التقليدية والممتازة مع الولايات المتحدة وأهمية وزنه في الناتو.

ألمانيا

إذا تحدثنا عن أقوى الجيوش في العالم، فلا يمكننا أن نتجاهل جيشًا مدربًا جيدًا ومنضبطًا، ووجودًا جويًا قويًا وبريًا ضخمًا.

تمكن الجيش الألماني من النجاة من حربين عالميتين لينهض مرة أخرى من تحت أنقاضه، ويعيد ترسيخ نفسه كقوة حرب عظمى.

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إنها عمليا تعتبر على نفس المستوى مثل المملكة المتحدة وهناك الكثير ممن يجادلون بأن جيشها قد يكون أكبر.

مع هذه القائمة التي تضم أقوى 8 جيوش في العالم. الشيء الذي يجب أن نتساءل عنه إذا كنا نتحدث عن هياكل القوة السياسية والعسكرية. فما هو التأثير القوي الذي يمكن أن تسببه الترسانة العسكرية في العلاقات الدولية؟

يجب دائمًا التعامل مع الأمور السياسية بالعقل وليس بالقوة، فقد أظهر لنا التاريخ، أن الحرب لا تولد سوى العنف والدمار.