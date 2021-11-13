منتخب تونس يتذوق طعم الخسارة بعد السقوط أمام غينيا الاستوائية (فيديو)

تعثر منتخب تونس أمام منافسه المستضيف غينيا الاستوائية بهدف نظيف دون مقابل، ليصعب بذلك المهام عليه في الدور الحاسم في التأهل لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر

غينيا الاستوائية والهدف النظيف

وأحرز منتخب غينيا الاستوائية الهدف الوحيد في الدقيقة ال83 عن طريق اللاعب بابلو غانيت. بتسديدة قوية سجلها في شباك منتخب تونس بطريقة رائعة.

كما وشهد أحداث مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين بالسيطرة والقوة، مع إهدار منتخب تونس العديد من الكرات في هز شباك مرمى أصحاب الأرض غينيا الاستوائية، لينتهي اللقاء بخسارة منتخب تونس الأولى في تصفيات كأس العالم 2022.

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وصعب منتخب تونس بتلك الخسارة المهام عليه في خوض منافسات الدور القادم والحاسم، في التأهل لمونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب تونس

ودخل مدرب منتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة أمام منافسه المستضيف غينيا الاستوائية، حيث تواجد في حراسة المرمى معز حسن.

منتخب غينيا يحقق الفوز على تونس بنتيجة 1-0 ✅ pic.twitter.com/2VQ7OoNLje — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) November 13, 2021

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، ديلان برون، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، حمزة رفيع، سيف الدين الجزيري، وهبي الخزري.

تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية

ولعب المدرب الغيني خوان ميشا في تشكيلة أساسية أمام الضيف منتخب تونس، فقد تواجد في حراسة المرمى فيليب أوفونو.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ⚽️🏆 ⬛️ بهدف دون رد .. منتخب " غينيا الإستوائية " يفوز على منتخب تونس ⬛️ شارك علي معلول و سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في المباراة بالكامل بينما لم يشارك حمزة المثلوثي pic.twitter.com/f1ZZc46W5U — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) November 13, 2021

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: إيميليو إنسوي، كارلوس أكابو، إيغور إنغونغا، كما وآتى في وسط تشكيلة الفريق كلاً من: بيدرو أوبيانج، روبين بيليما، بابلو غانيت، باسيليو ندونغ، وفي خط الهجوم آتى كلاً من اللاعبين، سالومون أوباما، إيفان سلفادور، جوردن غوتيريز.

ترتيب تصفيات كاس العالم 2022

ويتصدر منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب غينيا الاستوائية بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب موريتانيا برصيد نقطة واحدة خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.