مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
مباراة منتخب تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
Videoرياضة

منتخب تونس يتذوق طعم الخسارة بعد السقوط أمام غينيا الاستوائية (فيديو)

تصفيات مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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تعثر منتخب تونس أمام منافسه المستضيف غينيا الاستوائية بهدف نظيف دون مقابل، ليصعب بذلك المهام عليه في الدور الحاسم في التأهل لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر

غينيا الاستوائية والهدف النظيف 

وأحرز منتخب غينيا الاستوائية الهدف الوحيد في الدقيقة ال83 عن طريق اللاعب بابلو غانيت. بتسديدة قوية سجلها في شباك منتخب تونس بطريقة رائعة.

كما وشهد أحداث مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين بالسيطرة والقوة، مع إهدار منتخب تونس العديد من الكرات في هز شباك مرمى أصحاب الأرض غينيا الاستوائية، لينتهي اللقاء بخسارة منتخب تونس الأولى في تصفيات كأس العالم 2022.

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وصعب منتخب تونس بتلك الخسارة المهام عليه في خوض منافسات الدور القادم والحاسم، في التأهل لمونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب تونس

ودخل مدرب منتخب تونس منذر الكبير بتشكيلة أمام منافسه المستضيف غينيا الاستوائية، حيث تواجد في حراسة المرمى معز حسن.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، ديلان برون، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، حمزة رفيع، سيف الدين الجزيري، وهبي الخزري.

تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية

ولعب المدرب الغيني خوان ميشا في تشكيلة أساسية أمام الضيف منتخب تونس، فقد تواجد في حراسة المرمى فيليب أوفونو.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: إيميليو إنسوي، كارلوس أكابو، إيغور إنغونغا، كما وآتى في وسط تشكيلة الفريق كلاً من: بيدرو أوبيانج، روبين بيليما، بابلو غانيت، باسيليو ندونغ، وفي خط الهجوم آتى كلاً من اللاعبين، سالومون أوباما، إيفان سلفادور، جوردن غوتيريز.

ترتيب تصفيات كاس العالم 2022

ويتصدر منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب غينيا الاستوائية بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب موريتانيا برصيد نقطة واحدة خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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