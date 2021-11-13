مبابي وبنزيما يقودان منتخب فرنسا إلى مونديال كأس العالم بعد سحق كازاخستان (شاهد)

قاد نجمي منتخب فرنسا كيليان مبابي وكريم بنزيما منتخب فرنسا، للتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022. المقام في دولة قطر، بعد الفوز الكبير على كازاخستان بثمانية أهداف نظيفة دون مقابل.

أهداف منتخب فرنسا في شباك كازاخستان

وتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان من تسجيل سوبر. هاتريك الأول مع منتخب بلاده في شباك منافسه كازاخستان في الدقائق ال6، ال12، ال32، ال87، كما وسجل مواطنه كريم بنزيما هدفين في الدقيقتين ال55 وال59 من عمر زمن أحداث المباراة.

كما وبهدفي النجم الفرنسي بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، أصبح خامس هدافي منتخب فرنسا. “الديوك” برصيد 35 هدفًا في 93 مباراة شارك فيها مع منتخب بلاده.

وأحرز المدافع الفرنسي أدريان رابيو هدفًا في الدقيقة ال75 برأسية كروية. جاءت من ضربة ركنية ثابتة ليسجلها اللاعب ببراعة على يمين حارس المرمى.

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كما وسجل أنطوان غريزمان هدفًا في الدقيقة ال84 عبر ركلة جزاء سجله اللاعب .بقوة على يسار حارس المرمى، لينتهي مهرجان الأهداف بفوز منتخب فرنسا على كازاخستان بثمانية أهداف نظيفة دون رد.

Les Bleus officially qualified for the 2022 World Cup! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Ycrs5gkxar — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 13, 2021

منتخب فرنسا والتأهل لكأس العالم

كما وشهد اللقاء القوة والسيطرة لمنتخب فرنسا داخل أرضية الملعب على لاعبي منافسه. منتخب كازاخستان الذي قدم الأداء المتواضع في المباراة دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب فرنسا.

وتأهل حامل اللقب السابق منتخب فرنسا للمشاركة في مونديال. كأس العالم 2022، برفقة كلاً من المنتخبات، البرازيل وألمانيا وقطر حتى الآن.

ترتيب تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب فرنسا صدارة المجموعة المنافسة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022. برصيد 15 نقطة، ويليه في المركز الثاني من الترتيب منتخب فنلندا برصيد 11 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء منتخب أوكرانيا برصيد 9 نقاط، كما وآتى في المركز الرابع منتخب البوسنة. والهرسك برصيد 7 نقاط، بينما في أدنى جدول الترتيب جاء منتخب كازاخستان برصيد 3 نقاط.