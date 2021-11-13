قتلى ومصابون .. “مليونية 13 نوفمبر” في السودان تُربك البرهان (فيديو)

تحت عنوان ” مليونية 13 نوفمبر”، نظم السودانيون اليوم، السبت، تظاهرات حاشدة يتم الدعوة لها منذ أيام، وخرجت في شوراع السودان تنديدا بالانقلاب العسكري.

وأربكت هذه الجموع الضخمة قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، الذي رد عليها بالقمع والاعتداء ما نتج عنه سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.

وقُتل عدد من المتظاهرين برصاص قوات العسكر خلال مسيرات احتجاجية في عدة مدن سودانية، بحسب بيان اللجنة المركزية لأطباء السودان.

فيما ذكر “تجمع المهنيين السودانيين” على صفحته بتويتر، أن التقارير الطبية أعلنت “ارتقاء خمسة شهداء برصاص المجلس الانقلابي اليوم. لهم الرحمة وعالي الجنان.” كما ورد بنص البيان.

نداء أوردت التقارير الطبية ارتقاء خمسة شهداء برصاص المجلس الانقلابي اليوم، لهم الرحمة وعالي الجنان، كما تتواتر أنباء حول إصابات متعددة بالرصاص في عدة مواقع من مواكب العاصمة.#مليوينة13نوفمبر#ما_بتحكمونا#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 13, 2021

ولفت البيان أيضا “كما تتواتر أنباء حول إصابات متعددة بالرصاص في عدة مواقع من مواكب العاصمة.”

#توثيق انتهاكات البرهان وحميدتي

شهيد شارع الستين (محمد) تاريخ الاستشهاد 13 /2021/11 شارع الستين جوار الملحقيه الثقافية السعوديه#مليونية_13_نوفمبر pic.twitter.com/hQ8nHlq9X1 — Hari (@munir_hari) November 13, 2021

هذا وناشد “تجمع المهنيين السودانيين” جميع الثائرات والثوار في المواكب وفي الشوارع الرئيسية بالذات “الانتباه لتوجيهات القيادة الميدانية وفرق الرصد لتجنب المواقع التي يشتبه فيها بوجود قناصين من مرتزقة الانقلابيين.”

نناشد جميع الثائرات والثوار في المواكب وفي الشوارع الرئيسية بالذات الانتباه لتوجيهات القيادة الميدانية وفرق الرصد لتجنب المواقع التي يشتبه فيها بوجود قناصين من مرتزقة الانقلابيين. سيهزم الانقلابيون مهما تعالوا أو طغوا. إعلام التجمع

13 نوفمبر 2021#مليوينة13نوفمبر#ما_بتحكمونا — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 13, 2021

كما أفادت لجنة تنسيق المجتمع المدني بأنه تم الإبلاغ عن “إصابات عديدة من الذخيرة الحية ووحشية الجيش” في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم.

واشارت إلى أن هناك صعوبات في نقل المتظاهرين المصابين إلى المستشفى.

“مليونية 13 نوفمبر”

وتداول ناشطون عبر وسم “مليونية 13 نوفمبر” صورا، تظهر قناصة من العسكر في الشوارع الرئيسية وفوق المباني، تستهدف المتظاهرين بالرصاص في الرأس.

واستقبلت مستشفيات أم درمان والخرطوم، عددا كبيرا من الجرحى الذين تعرضوا لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم.

وعلق الكاتب المصري جمال سلطان، على القمع الوحشي الذي يمارسه عسكر السودان ضد المتظاهرين وقتلهم بدم بارد.

وقال:”ثورة السودان أكدت أن العسكر يقتلون كل من يقف في طريق سيطرتهم وشهوتهم للسلطة والمال، أيا كان انتماؤه: يسار ، يمين ، إسلاميون ، ليبراليون”.

ثورة السودان أكدت أن العسكر يقتلون كل من يقف في طريق سيطرتهم وشهوتهم للسلطة والمال، أيا كان انتماؤه : يسار ، يمين ، إسلاميون ، ليبراليون ، لذلك على الشعوب أن تتوحد ضدهم ، بكل تياراتها ، لا حياة لشعوب العرب ، ولا نهضة ، ولا مستقبل ، في ظل حكم هؤلاء اللصوص القتلة#مليونية_13_نوفمبر pic.twitter.com/F9lkHjXMjj — جمال سلطان (@GamalSultan1) November 13, 2021

وتابع موضحا في تغريدة بحسابه الرسمي:”لذلك على الشعوب أن تتوحد ضدهم ، بكل تياراتها، لا حياة لشعوب العرب ، ولا نهضة ، ولا مستقبل . في ظل حكم هؤلاء اللصوص القتلة.”

كما نشطت وسوم “الثورة مستمرة” و”الردة مستحيلة” عبر موقع التواصل تويتر في السودان. في تأكيد من الشعب السوداني على عدم قبلوه بالانقلاب. وأي تراجع عن الثورة والتجربة والديمقراطية”.

بعد ما كتلو ٥ من الثوار وجرحو العشرات الان العساكر بيحرقو في ممتلكات للمواطنين#مليونية_13_نوفمبر pic.twitter.com/Pm1caXxLsl — بطة كبوش (@razymom1) November 13, 2021

ودون الإعلامي والناشط المصري البارز عبدالله الشريف، دعما للمتظاهرين السودانيين:”تابعوا أخبار إخوانكم في السودان، وادعموهم على #الردة_مستحيلة و #مليونية_13_نوفمبر و #لاتفاوض_لاشراكه_لاشرعيه”.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع مدن السودان في مسيرة ضد الحكم العسكري، بعد إعلان اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، عن تشكيل مجلس سيادي حاكم جديد يوم الخميس الماضي.

موكب ١٣ نوفمبر بحري مواكب الصافية، شمبات شارع المعونة #مليونية_13_نوفمبر pic.twitter.com/h8kOPwYFGX — سارة (@Sar_ah_castic) November 13, 2021

فيما دعت الجماعات المناصرة للديمقراطية إلى مسيرة “المليون رجل” يوم السبت ضد تقويض الديمقراطية.

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وتواترت شعارات “لا للحكم العسكري” و”الردّة مستحيلة” و”يسقط المجلس العسكري الانقلابي”.

لاحول ولا قوة الا بالله

لعنة الله علي البرهان #مليونية_13_نوفمبر https://t.co/TErvuB9a3t — Khaled Badawi (@KhaledBadawi85) November 13, 2021

وجاء ذلك رفضا لقرارات الجنرال عبدالفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في الخامس العشرين من أكتوبر الماضي.

ورافق تلك التظاهرات اليوم انتشار أمني كثيف وإغلاقات شملت 5 من الجسور الثماني الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.