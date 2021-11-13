مليونية 13 نوفمبر في السودان تربك قائد الإنقلاب عبدالفتاح البرهان watanserb.com
استهدفت تظاهرات السودان بالرصاص والقنابل ما أوقع قتلى ومصابين
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قتلى ومصابون .. “مليونية 13 نوفمبر” في السودان تُربك البرهان (فيديو)

كتب باسل النجار
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تحت عنوان ” مليونية 13 نوفمبر”، نظم السودانيون اليوم، السبت، تظاهرات حاشدة يتم الدعوة لها منذ أيام، وخرجت في شوراع السودان تنديدا بالانقلاب العسكري.

وأربكت هذه الجموع الضخمة قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، الذي رد عليها بالقمع والاعتداء ما نتج عنه سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.

وقُتل عدد من المتظاهرين برصاص قوات العسكر خلال مسيرات احتجاجية في عدة مدن سودانية، بحسب بيان اللجنة المركزية لأطباء السودان.

 

فيما ذكر “تجمع المهنيين السودانيين” على صفحته بتويتر، أن التقارير الطبية أعلنت “ارتقاء خمسة شهداء برصاص المجلس الانقلابي اليوم. لهم الرحمة وعالي الجنان.” كما ورد بنص البيان.

ولفت البيان أيضا “كما تتواتر أنباء حول إصابات متعددة بالرصاص في عدة مواقع من مواكب العاصمة.”

هذا وناشد “تجمع المهنيين السودانيين” جميع الثائرات والثوار في المواكب وفي الشوارع الرئيسية بالذات “الانتباه لتوجيهات القيادة الميدانية وفرق الرصد لتجنب المواقع التي يشتبه فيها بوجود قناصين من مرتزقة الانقلابيين.”

كما أفادت لجنة تنسيق المجتمع المدني بأنه تم الإبلاغ عن “إصابات عديدة من الذخيرة الحية ووحشية الجيش” في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم.

واشارت إلى أن هناك صعوبات في نقل المتظاهرين المصابين إلى المستشفى.

“مليونية 13 نوفمبر”

وتداول ناشطون عبر وسم “مليونية 13 نوفمبر” صورا، تظهر قناصة من العسكر في الشوارع الرئيسية وفوق المباني، تستهدف المتظاهرين بالرصاص في الرأس.

 

 

واستقبلت مستشفيات أم درمان والخرطوم، عددا كبيرا من الجرحى الذين تعرضوا لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم.

وعلق الكاتب المصري جمال سلطان، على القمع الوحشي الذي يمارسه عسكر السودان ضد المتظاهرين وقتلهم بدم بارد.

وقال:”ثورة السودان أكدت أن العسكر يقتلون كل من يقف في طريق سيطرتهم وشهوتهم للسلطة والمال، أيا كان انتماؤه: يسار ، يمين ، إسلاميون ، ليبراليون”.

وتابع موضحا في تغريدة بحسابه الرسمي:”لذلك على الشعوب أن تتوحد ضدهم ، بكل تياراتها، لا حياة لشعوب العرب ، ولا نهضة ، ولا مستقبل . في ظل حكم هؤلاء اللصوص القتلة.”

كما نشطت وسوم “الثورة مستمرة” و”الردة مستحيلة” عبر موقع التواصل تويتر في السودان. في تأكيد من الشعب السوداني على عدم قبلوه بالانقلاب. وأي تراجع عن الثورة والتجربة والديمقراطية”.

ودون الإعلامي والناشط المصري البارز عبدالله الشريف، دعما للمتظاهرين السودانيين:”تابعوا أخبار إخوانكم في السودان، وادعموهم على #الردة_مستحيلة و #مليونية_13_نوفمبر و #لاتفاوض_لاشراكه_لاشرعيه”.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع مدن السودان في مسيرة ضد الحكم العسكري، بعد إعلان اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، عن تشكيل مجلس سيادي حاكم جديد يوم الخميس الماضي.

 

 

فيما دعت الجماعات المناصرة للديمقراطية إلى مسيرة “المليون رجل” يوم السبت ضد تقويض الديمقراطية.

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وتواترت شعارات “لا للحكم العسكري” و”الردّة مستحيلة” و”يسقط المجلس العسكري الانقلابي”.

وجاء ذلك رفضا لقرارات الجنرال عبدالفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في الخامس العشرين من أكتوبر الماضي.

ورافق تلك التظاهرات اليوم انتشار أمني كثيف وإغلاقات شملت 5 من الجسور الثماني الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.

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باسل النجار

باسل النجار حاصل على بكالريوس صحافة واعلام وهو كاتب ومحرر صحفي متمرس. مهتم بالشؤون العربية والسياسية ومتابع ومحلل جيد لتغطيات مواقع التواصل الاجتماعي. باسل النجار التحق في صحيفة وطن عام ٢٠١٦ ويعمل في الصحيفة محرر ومراسل

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