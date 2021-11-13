رام الله أردنية والثورة العربية انطلقت في سوريا.. فضائح بجناح الأردن في إكسبو دبي! (فيديو)

شهد جناح الأردن في معرض “إكسبو 2020” المقام في دبي فضيحة من العيار الثقيل بعد الكشف عن الجهل الذي يعاني منه موظفي الاستقبال وجهلهم الكبير في تاريخ بلدهم.

وبحسب فيديوهات متداولة على موقع “تويتر” رصدتها “وطن”، فإنه أثناء جولة قناة “رؤيا” في المعرض. قدم المنظمون الذين قابلتهم القناة معلومات مغلوطة حول الأردن وتاريخه.

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الفيديو “الفضيحة” الذي تم تداوله، يظهر شرح احد مندوبي الأردن داخل المعرض مرتديا الشماغ عن الثورة العربية الكبرى.

وقال إنها -الثورة العربية الكبرى- قامت عام 1916 في سوريا وانتهت عام 1918 في اليمن تحت قيادة الملك شريف حسين!.

الثورة العربية بدات من سوريا هههههههههههههههه الشريف حسين كان يلعب ببجي ويشجع برشلونة #الاردن #اكسبو_دبي_٢٠٢١ #الأردن pic.twitter.com/dPlhv9iizR — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) November 12, 2021

رام الله في الأردن!

كما تم تداول فيديو ثان من جناح الأردن في إكسبو دبي، ظهرت فيه إحدى الفتيات، وهي تقدم شرحا للجمهور عن أشهر المدن السياحية في الأردن قائلة:”مدينة عمان ومدينة العقبة ومدينة رام الله”.

موظفة في إكسبو الجناح الأردني لا تعرف اسماء المدن الاردنية #الاردن #اكسبو_دبي_٢٠٢١ pic.twitter.com/IaBGBCbrdy — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) November 12, 2021

إنهاء عقد شركة الإستقبال

وعقب تداول الفضيحة، أعلنت هيئة الاستثمار الأردنية إنهاء عقد شركة الاستقبال التي تم التعاقد معها في الجناح الاردني باكسبو دبي ٢٠٢٠ .

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وقال البيان أن موظفي هذه الشركة المتواجدين في الجناح الاردني خرجوا عن الاتفاق الذي لا يسمح لموظفي الشركة الادلاء لوسائل الاعلام باي تصريحات او الحديث باي معلومات غير مصرح لهم الخوض بها. اضافة الى ضعف ثقافة وخبرة مندوبي الشركة.

كما برر مصدر لـ”تلفزيون رؤيا” هذه الفضيحة، زاعما أن المنظمين هم شباب أردنيون مقيمون في دولة الإمارات العربية.

بينما قال إن حضورهم ما كان إلا للمساعدة في افتتاح اليوم الوطني الأردني ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.

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كما قال: “كنا في تلك الأثناء ننهي ترتيبات زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الجناح”. وأنه “تم الاستعانة بهم نتيجة ضغط العمل اليوم تحديدا”.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد افتتح صباح الجمعة، في مركز دبي للمعارض، اليوم الوطني الأردني ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.