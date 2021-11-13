جناح الأردن في إكسبو دبي watanserb.com
جناح الأردن في إكسبو دبي
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رام الله أردنية والثورة العربية انطلقت في سوريا.. فضائح بجناح الأردن في إكسبو دبي! (فيديو)

"معلومات مغلوطة حول الأردن وتاريخه"

كتب سالم حنفي
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شهد جناح الأردن في معرض “إكسبو 2020” المقام في دبي فضيحة من العيار الثقيل بعد الكشف عن الجهل الذي يعاني منه موظفي الاستقبال وجهلهم الكبير في تاريخ بلدهم.

وبحسب فيديوهات متداولة على موقع “تويتر” رصدتها “وطن”، فإنه أثناء جولة قناة “رؤيا” في المعرض. قدم المنظمون الذين قابلتهم القناة معلومات مغلوطة حول الأردن وتاريخه.

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الفيديو “الفضيحة” الذي تم تداوله، يظهر شرح احد مندوبي الأردن داخل المعرض مرتديا الشماغ عن الثورة العربية الكبرى.

وقال إنها -الثورة العربية الكبرى- قامت عام 1916 في سوريا وانتهت عام 1918 في اليمن تحت قيادة الملك شريف حسين!.

رام الله في الأردن!

كما تم تداول فيديو ثان من جناح الأردن في إكسبو دبي، ظهرت فيه إحدى الفتيات، وهي تقدم شرحا للجمهور عن أشهر المدن السياحية في الأردن قائلة:”مدينة عمان ومدينة العقبة ومدينة رام الله”.

إنهاء عقد شركة الإستقبال 

وعقب تداول الفضيحة، أعلنت هيئة الاستثمار الأردنية إنهاء عقد شركة الاستقبال التي تم التعاقد معها في الجناح الاردني باكسبو دبي ٢٠٢٠ .

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وقال البيان أن موظفي هذه الشركة المتواجدين في الجناح الاردني خرجوا عن الاتفاق الذي لا يسمح لموظفي الشركة الادلاء لوسائل الاعلام باي تصريحات او الحديث باي معلومات غير مصرح لهم الخوض بها. اضافة الى ضعف ثقافة وخبرة مندوبي الشركة.

كما برر مصدر لـ”تلفزيون رؤيا” هذه الفضيحة، زاعما أن المنظمين هم شباب أردنيون مقيمون في دولة الإمارات العربية.

بينما قال إن حضورهم ما كان إلا للمساعدة في افتتاح اليوم الوطني الأردني ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.

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كما قال: “كنا في تلك الأثناء ننهي ترتيبات زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الجناح”. وأنه “تم الاستعانة بهم نتيجة ضغط العمل اليوم تحديدا”.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد افتتح صباح الجمعة، في مركز دبي للمعارض، اليوم الوطني الأردني ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.

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سالم حنفي

سالم حنفي كاتب صحفي مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد وطن وكذلك في قسم التقارير. سالم حنفي خريج صحافة وإعلام والتحق بصحيفة وطن عام ٢٠١٨

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