فاطمة الأنصاري تحسم أنباء طلاقها من يعقوب بوشهري والجمهور يشيد بطريقتها!

حسمت الفاشينستا السعودية فاطمة الأنصاري، أنباء انفصالها عن المدون الكويتي الشهير يعقوب بوشهري.

الطلاق وقع رسمياً

وأكدت فاطمة الأنصاري بفيديو نشرته في حسابها على “سناب شات”، أن الطلاق وقع رسمياً بينها وبين بوشهري.

وقالت الأنصاري بهدوء بالفيديو إن متابعيها طرحوا عليها سابقًا الكثير من الأسئلة حول علاقتها بزوجها وحقيقة الانفصال.

وأوضحت فاطمة أن الأمور واضحة، وأن العلاقة انتهت وأن الانفصال وقع رسميًا قبل أسبوع.

قسمة ونصيب

وعقبت: “الأمر قسمة ونصيب، والله يوفق الجميع في حياته”.

وأشاد المتابعون بطريقة حديث فاطمة، وعدم تجريحها بطليقها، كما يفعل معظم نجوم السوشيال ميديا.

حرب كلامية

وتصدرت أنباء طلاق فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري التريند في مواقع التواصل الاجتماع قبل أسابيع.

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وتحت هاشتاج #طلاق_فاطمه_الانصاري، تداول ناشطون مقاطع وصور للحرب الكلامية التي اندلعت بين فهد الزهراني، زوج شقيقة الفاشينسا، وبوشهري.

ونشر فهد الزهراني عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات عبارى قال فيها: (هذي علومك؟ يا خسارة تمايمك انا اشهد ان ابوك ما جاب رجال).

المرجلة صعبة

ورد يعقوب فورا: (المرجلة صعبة على طافي النار ماكل من يبغي المراجل قدرها، أحدن عزومه قاصرة عند الأخطار واحدن عزومه بالخطر ماذخرها).

كما انتشر لشقيق فاطمة الأنصاري يرد من خلاله على يعقوب بوشهري.

وقال شقيق فاطمة الأنصاري: (ليس من طبعي ولا من أخلاقي ولا من تربيتي ولا هو من شيء تعلمنا عليه، إنك تتكلم عن شخص أكل وياك من سفرة واحدة).

(أه منك منقهر)

كما تداول الناشطون تحت وسم طلاق فاطمة الأنصاري، فيديو لها مع شقيقتها مريم في السيارة.

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وكانت الفاشينستا تستمع لأغنية (أه منك منقهر)، للمطرب السعودي راشد الماجد.

وهو ما اعتبره المغردون رسالة ليعقوب بوشهري.

وقال البعض إن سبب طلاق فاطمة، هو خيانة يعقوب بوشهري خلال تواجدهما في لندن.

طلاق فاطمة ويعقوب

جاء ذلك بعد انتشار فيديو لبوشهري على متن يخت وفيديو آخر لمودل شهيرة على يخت يشبه يخت بوشهري.

ورد بوشهري على هذا الاتهام بفيديو أكد فيه أنه مظلوم، وأن اليختان مختلفان.

وقال بوشهري إن هناك أشخاصاً يتسببون بوقوع المشاكل بين الأزواج.

كما انتشرت أنباء حول خيانة بوشهري لزوجته مع عدة فتيات في قطر، ما أدى إلى انهيار فاطمة وإجهاض جنينها الأول.