عبدالخالق عبدالله يعترف بمشاهدة فيلم الأبديون الذي يحتوي لقطات مثلية!

رغم منعه من العرض في صالات السينما السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر بسبب ما احتواه من مشاهد جنسية مثلية، أعلن الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله أنه شاهد فيلم الأبديون (eternals) الذي تقوم ببطولته الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والمكسيكية سلمى حايك. معربا عن دعمه وإشادته بالفيلم باعتباره فيلما فلسفيا وإنسانيا بشكل “عميق” بحسب قوله.

وقال “عبدالخالق” في تغريدةٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”شاهدت قبل قليل فيلم eternals الذي يعرض حاليا في دور السينما وسط إقبال كثيف”.

وعبر “عبدالخالق” عن استنكاره لقيام بعض الدول العربية بمنع عرضه، قائلا: “ولم اجد سببًا مقنعًا لمنعه من العرض. كما فعلت بعض الدول في المنطقة”.

وأضاف:”سلمى حايك ممثلة كبيرة وانجلينا جولي ممثلة قديرة ومن اكثر نجوم هوليوود نشاطًا في العمل الإنساني والخيري. الفيلم فلسفي سياسي وانساني عميق”.

شاهدت قبل قليل فيلم eternals# الذي يعرض حاليا في دور السينما وسط إقبال كثيف. ولم اجد سببًا مقنعًا لمنعه من العرض كما فعلت بعض الدول في المنطقة. سلمى حايك ممثلة كبيرة وانجلينا جولي ممثلة قديرة ومن اكثر نجوم هوليوود نشاطًا في العمل الإنساني والخيري. الفيلم فلسفي سياسي وانساني عميق pic.twitter.com/kFUoDln8Mb — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 12, 2021

ردود فعل على تغريدة عبدالخالق عبدالله

وتوالت ردود الأفعال على تغريدة “عبدالخالق”، مستنكرين إشادته في الفيلم على الرغم مما يطرحه من شذوذ جنسي تحرمه كافة الأديان.

وقال حساب “بو عوف” في رده: “دام عجبك الفلم بخطورة فلسفته وأنت في أخر عمرك. فأنت مفتون وأخاف يكون مختوم على قلبك التوبه والرجوع الى ربك قبل الرحيل. اسأل الله العافيه”.

دام عجبك الفلم بخطورة فلسفته وأنت في أخر عمرك ، فأنت مفتون وأخاف يكون مختوم على قلبك التوبه والرجوع الى ربك قبل الرحيل اسأل الله العافيه — بو عوف 🛶 (@Falcon_111111) November 13, 2021

أما “عصام الحياني” فرد متسائلا وواصفا عبد الخالق بأنه يهذي، قائلا:” ما علاقة العمل الإنساني بفيلم تم منع عرضه لأنه يروج للشذوذ ؟”.

وأضاف:” أشعر بأن الهذيان بتغريداتك الأخيرة قد زاد” .

ما علاقة العمل الإنساني بفيلم تم منع عرضه لأنه يروج للشذوذ ؟

أشعر بأن الهذيان بتغريداتك الأخيرة قد زاد . — Issam El-Hayani (@HayaniIssam) November 12, 2021

من جانبه رد المغرد “إبراهيم” عليه مطالبا إياه بإزاحة فكره الليبرالي والنظر للفيلم ثانية بالقول:” اخلع (نظارتك الليبرالية) وشوفه مرة ثانية”.

اخلع (نظارتك الليبرالية) وشوفه مرة ثانية — Ebrahim (@ekalmussaly) November 12, 2021

فيلم الأبديون

وكان الإعلان عن بداية عرض فيلم الأبديون “Eternals”، قد أثار حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بالدول العربية التي منعت عرضه بالسينمات بعد أن كان مقررا له في 11 نوفمبر الجاري، لاحتوائه على مشاهد حميمية بين أبطاله الرجال في أحداثه الدرامية. ورفض الشركة المنتجة له “والت ديزني” للترفيه إجراء أي تغييرات فيه وحذف هذه المشاهد.

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ويعود السبب وراء الجدل الذي أثاره فيلم “الأبديون Eternals” نظرا لتضمنه علاقة عاطفية مثلية بين اثنين من أبطاله الخارقين.

ومنعت عدد من الدول العربية عرض فيلم الأبديون Eternals” بالسينمات، ومنها السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر .

أنجلينا جولي تصف دول الخليج بأنّهم “جهلاء”

علقت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، التي تلعب دور المحاربة الأبدية “ثينا” بفيلم الأبديون Eternals”، عن هذا القرار في مقابلة مع موقع “نيوز” الأسترالي قائلة: “أنا حزينة على هؤلاء الجمهور، وفخورة على قرار مارفل (الشركة المنتجة) رفضها حذف تلك المشاهد”.

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وأضافت: “ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم، بينما لا يزال هناك أشخاص لا يرون الجمال في تلك العلاقة (المثلية) وهذا الحب”. وأضافت: “كيف يغضب أي شخص من ذلك، أو يهدده، ولا يوافق عليه أو يقدره. إنه جاهل”.

وتدور قصة فيلم “الأبديون Eternals” حول مجموعة من الأبطال الخارقين الذين كانوا يعيشون على الأرض منذ آلاف السنين، ساعدوا خلالها البشر بشكل خفي، دون أن يكتشف أمرهم أحد.