سعر فستان إيفانكا ترامب في أحدث ظهور لها مع حارسها يثير الجدل!

في ظهور جديد، التقطت عدسات الكاميرا صورا لإيفانكا ترامب، عندما كانت مع ابنها الأكبر جوزيف لتقديم تبرع لبنك طعام يهودي محلي في ميامي.

وارتدت ابنة الرئيس الأمريكي السابق البالغة من العمر 40 عامًا، فستانًا من ماركة الأزياء الألمانية “Lichi” سعره 90 دولارًا، أثناء زيارتها إلى بنك الطعام اليهودي لخدمات المجتمع اليهودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد قامت إيفانكا، التي ظلت بعيدة عن الأضواء نسبيًا منذ انتقال عائلتها إلى فلوريدا. بارتداء نظارة شمسية على فستانها البيج القصير، أثناء نزهتها مع ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات.

ولم ترتدي إيفانكا ترامب الكثير من المجوهرات، وظهرت بإسوارة بسيطة في يدها اليمنى وأقراط ذهبية صغيرة.

كما لم ترتدي خاتم زفافها أو خاتم الخطوبة الماسي بوزن 5.22 قيراط. والذي يشاع أن قيمته تزيد عن 500000 دولار.

حارس خاصّ يرافق إيفانكا ترامب

وقادت إيفانكا سيارتها الخاصة – سيارة دفع رباعي سوداء – إلى الموقع وقضت ساعة هناك، بينما انضم إلى الأم والابن حارس أمن كان يوفر لهما الحماية .

ومن المحتمل أن تكون إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر قد وظفا هذا الحارس بشكل شخصي. حيث أنهما فقدا تغطية الخدمة السرية والحراسة الرسمية في يوليو الماضي، بعد أن مُنحوا ستة أشهر إضافية من الحماية كجزء من صفقة أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض.

واستمرت إيفانكا وإخوتها دون جونيور 43 عامًا، وإريك 37 عامًا، وتيفاني 27 عامًا، في الاستفادة من حماية الخدمة السرية الرسمية لمدة نصف عام رغم انتهاء فترة رئاسة والدهم، ما كلف دافعي الضرائب من الشعب 1.7 مليون دولار إضافية.

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وعادةً ما يقوم عملاء الخدمة السرية بحماية الرؤساء وأزواجهم مدى الحياة. ويحصل أي من أطفالهم أيضًا على الأمن حتى سن 16 عامًا.

الآن وقد انتهت صلاحية تغطية الخدمة السرية. فإن إيفانكا وجاريد مسؤولان عن العثور على الأمن الخاص بهما ودفع كلفتها.

وشوهدت إيفانكا تقف خارج دائرة الخدمات المشتركة مع جوزيف وحارسها الأمني ​​وعدد قليل من الأشخاص الآخرين.

وضعت إيفانكا يدها على كتف ابنها وأشارت إلى شيء ما لكي ينظر إليه. رغم أنه من غير الواضح ما الذي لفت انتباهها.وفق الصحيفة

وأظهرت صورة أخرى إيفانكا وهي تعانق سيدة تقف خارج سيارتها. بينما كانت تمسك جهاز iPhone الخاص بها.

إيفانكا ترامب

وتحولت إيفانكا إلى اليهودية لتتزوج زوجها جاريد، وهو يهودي أرثوذكسي.

ويدرس الآن أطفال إيفانكا وجاريد في مدرسة يهودية محلية في ميامي.

وتقع تلك المدرسة على بعد مسافة قصيرة من منزلهم في مبنى Arte Surfside الفاخر المطل على المحيط.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، رصدت عدسات الكاميرا إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

Blissing out? A relaxed Ivanka Trump steps out with her family in SNEAKERS and a semi-sheer white wraparound dress after attending synagogue in Miami https://t.co/SXqahUGSUE pic.twitter.com/2PpNAFE0ad — Showbiz (@showbiznotices) October 26, 2021

وشوهدت إيفانكا ترامب وعائلتها وهم يتجولون على طول الشاطئ بالقرب من منزلهم في ميامي بعد زيارة كنيس يهودي محلي.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها رؤية العائلة بأكملها في الخارج في غضون ثلاثة أسابيع.

ومنذ الانتقال إلى ميامي، حافظت إيفانكا وجاريد على ظهور نادر نسبيا ولم تتم رؤيتهما إلا مع أطفالهما في عدد قليل من المناسبات، وهو تغيير ملحوظ عن حياتهما في واشنطن العاصمة عندما تم تصويرهما بانتظام في نزهات عائلية في حيهما الراقي.