رومانسية شجون الهاجري ومحمد العلوي تثير الشكوك .. ماذا بينهما!

أثارت الفنانة الكويتية شجون الهاجري، جدلاً بصورتها الرومانسية مع مواطنها الممثل محمد العلوي.

صورة رومانسية

جاء ذلك بعدما قام محمد العلوي بنشر صورة عبر حسابه على “انستجرام”، تجمعه بشجون، وهما يلتصقان ببعضهما وينظر كل منها للآخر بكل حب.

وما أثار شكوك حول ارتباط الثنائي، أن العلوي لم يرفق الصورة بأي تعليق. الأمر الذي جعل الجمهور يعتقد أنه ارتبط بشجون.

لكن الفنانة الكويتية نفت الأمر جملةً وتفصيلاً، موضحةً سر الصورة.

مسلسل “الهروب”

وقالت شجون في مداخلة مع برنامج “إنسايدر بالعربي” الذي يعرض عبر شاشة دبي، أنه لا علاقة بينها وبين العلوي.

وتابعت: “القصة كلها هتكون بمضمون العمل الجديد، والصور حتى اللي انتشرت هتكون ضمن أحداث مسلسل هروب”.

من جانبه عاد العلوي ليعلق على الصورة بعد شائعة ارتباطه بشجون.

وتابع العلوي أنه يكره “البروباجندا” التي يستخدمها البعض على حساب حياتهم الخاصة.

صداقة وطيدة

وأكد العلوي أنه أول مرة ينشر صورة مع شجون. مضيفا: “ربما علاقة الصداقة الوطيدة بيني وبينها التي ظهرت واضحة في الصورة، فسرها البعض بعلاقة عاطفية”.

يشار إلى أن الفنانان اللبنانيان باسم مغنية وجيسي عبده يشاركان أيضاً في بطولة مسلسل “هروب”.و الذي سيتم عرضه عبر منصة شاهد.

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والمسلسل الذي تدور أحداثه في 10 حلقات من تأليف حنين عمر، وإخراج محمد جمعة، وإنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

رقص شجون الهاجري

وفي سياق آخر، تعرضت شجون قبل أسابيع لانتقادات بعد مشهد رقص في مسلسلها الأخير “ملاك الرحمة” الذي يعرض على منصة شاهد VIP.

هذا وقد تداولت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لشجون وهي مرتدية بدلة رقص، وترقص على انغام اغنية “بانو بانو” للفنانة الراحلة سعاد حسني.

وكان اللافت التطور الذي قامت به شجون في المشهد. وانتقالها من الفرح والحماسة إلى الحزن الذي انتهى بها وقد رمت نفسها على السرير وهي تبكي.

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شجون الهاجري في “ملاك الرحمة”

كما تطلّ شجون بدور فتاة تدعى “رحمة”، وهي شابة ظالمة ومظلومة، بريئة وقاتلة، ضحية ومجرمة. وهي أيضاً ملاك وشيطان في الوقت نفسه. إنّها باختصار عبارة عن مجموعة من التناقضات في جسد امرأة واحدة.

وتعيش رحمة علاقة حب من طرف واحد مع الشاب شهاب والذي يستغلها ويجعلها تقتل مريض في المستشفى لتبدأ بعدها الأحداث بالتطور.