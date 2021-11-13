المتهم بالشذوذ زكريا بطرس يشتم الرسول ويتطاول على القرآن! (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، تصدر وسم حمل عنوان “عاقبوا زكريا بطرس”، طالب فيه مئات الآلاف من النشطاء بمعاقبة القمص زكريا بطرس، على تصريحاته المسيئة للرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإهانته للقرآن الكريم.

وكان فيديو انتشر بين النشطاء ظهر فيه زكريا بطرس يشتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بأقبح الألفاظ ويتطاول على القرآن.

وعبر أحد القنوات المسيحية قام بطرس بانتقاد المسلمين واتباعهم في الدين الإسلامي وأساء إلى نبي الله محمد.

وزعم في كلامه أن المسلمين يكتشفون أخطاء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام بشكل يومي. ما أثار موجة غضب واسعة في مصر والوطن العربي.

اللهم آرنا عجائب قدرتك فى كل من يسب ويؤذى رسول الله وكل من يحارب دين الإسلام

"إلا تنصروه فقد نصره الله "#عاقبوا_زكريا_بطرس #إلا_رسول_الله pic.twitter.com/3vJyjvZySa — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) November 13, 2021

مطالبات بمحاسبة زكريا بطرس

وغرد العديد من النشطاء والشخصيات العامة عبر الوسم، الذي تصدر تويتر في وقت قياسي، معبرين عن سخطهم الشديد من إدعاءات زكريا الكاذبة عن نبي الإسلام، وطالبو بضرورة محاسبته.

وقال الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزير الأوقاف بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، عبر الوسم:”في عقيدة المسلمينلا نفرق بين أحد من رسله وهدف هيئة نصرة نبي الإسلام أن يكون جناب النبوة محفوفا بالتجلة والاحترام والرد على أي إساءة توجه إلى الرسل الكرام.”

في عقيدة المسلمين"لا نفرق بين أحد من رسله" وهدف هيئة نصرة نبي الإسلام أن يكون جناب النبوة محفوفا بالتجلةوالاحترام والرد على أي إساءة توجه إلى الرسل الكرام، وأصحاب الفطر السليمة والأفكار المستقيمة يجمعون على ذلك فلابد من سن قانون يعاقب من يتعرض للنبوات والمقدسات #عاقبوا_زكريا_بطرس — د. محمد الصغير (@drassagheer) November 13, 2021

وتابع:”وأصحاب الفطر السليمة والأفكار المستقيمة يجمعون على ذلك. فلابد من سن قانون يعاقب من يتعرض للنبوات والمقدسات #عاقبوا_زكريا_بطرس”.

فيما دون الكاتب السعودي البارز تركي الشلهوب متسائلا:”هل سمعتم عالمًا مسلمًا سواء أكان (معتدلًا) أو (متطرفًا) يتجاوز على نبيٍّ من الأنبياء؟.”

هل سمعتم عالمًا مسلمًا سواء أكان (معتدلًا) أو (متطرفًا) يتجاوز على نبيٍّ من الأنبياء؟ لا أبداً.. ذلك أن الله سبحانه علّمنا (لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّن رُّسُلِهِ) هذه عقيدتنا، ذلك أن ديننا الحق.#عاقبوا_زكريا_بطرس — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 13, 2021

وتابع مجيبا:”لا أبداً.. ذلك أن الله سبحانه علّمنا (لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّن رُّسُلِهِ) هذه عقيدتنا، ذلك أن ديننا الحق.”

وقال الكاتب والصحفي السوري الدكتور أحمد موفق زيدان:”إن لم تغضب للركن الثاني في شهادتك كمسلم . وأشهد أن محمداً رسول الله ..إن لم تنل شرف نصرته بالغضب من شانئيه، فكيف ترجو شفاعته يوم الدين؟.”

وأضاف في تغريدته عبر الوسم:”انضم لقافلة نصرة نبي الإسلام.. وارفع صوتك عالياً بقولك إلا رسول الله.”

إن لم تغضب للركن الثاني في شهادتك كمسلم …وأشهد أن محمداً رسول الله، إن لم تنل شرف نصرته بالغضب من شانئيه، فكيف ترجو شفاعته يوم الدين؟

انضم لقافلة نصرة نبي الإسلام..

وارفع صوتك عالياً بقولك

#إلا_رسول_الله #عاقبوا_زكريا_بطرس_لشتمه_رسول_الله #عاقبوا_زكريا_بطرس @SupportProphetM — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) November 13, 2021

كما غرد الباحث والناشط الفلسطيني جهاد حلس، هو الآخر:” لا تحزن فإن الله ناصر رسوله «إلا تنصروه فقد نصره الله» وعاصمه «والله يعصمك من الناس» وكافيه «إنا كفيناك المستهزئين».”

" لا تحزن فإن الله ناصر رسوله «إلا تنصروه فقد نصره الله» وعاصمه «والله يعصمك من الناس» وكافيه «إنا كفيناك المستهزئين» وقاطع من أبغضه «إن شانئك هو الأبتر» ومتوعد من آذاه «والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم»."#عاقبوا_زكريا_بطرس — جهاد حِلِّس (@jhelles) November 13, 2021

وتابع مهاجما زكريا بطرس:”وقاطع من أبغضه «إن شانئك هو الأبتر» ومتوعد من آذاه «والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم».”

كما شارك لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، في الحملة المطالبة بمعاقبة القمص زكريا بطرس.

طبت حيا و ميتا يا رسول الله

اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلي اله واصحابه وسلم تسليما بقدر عظمه ذاتك في كل وقت وحين

صلوا علي رسول الله #عاقبوا_زكريا_بطرس — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) November 13, 2021

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“إلا رسول الله”

كما دشن النشطاء وسما بعنوان “إلا رسوم الله”، طالبوا عبره بضرورة محاسبة زكريا بطرس من الجهات الأمنية.

وغرد أحد النشطاء المسيحيين، مؤكدا أن الإساءات والبذاءات مرفوضة تماماً، مشيرا إلى أن زكريا بطرس ترك الكنيسة منذ العام ٢٠٠٣ وليس للكنيسة أي علاقة به.

الإساءات والبذاءات مرفوضة تماماً،

بس هو انت ماتعرفش انه سايب الكنيسة من ٢٠٠٣ والكنيسة ملهاش اي علاقة بيه!

الراجل بقاله اكتر من ٢٠ سنة بيعمل اللي بيعمله ده على البالتوك وعلى الفضائيات.

وأكيد مش موجود في مصر! فمشكلتك شخصية معاه مش مع كل المسيحيين.#عاقبوا_زكريا_بطرس pic.twitter.com/0r0LT10aRn — مِــينْا (@MinaFouadBeshay) November 13, 2021

وتابع موضحا:”الراجل بقاله اكتر من ٢٠ سنة بيعمل اللي بيعمله ده على البالتوك وعلى الفضائيات. وأكيد مش موجود في مصر! فمشكلتك شخصية معاه مش مع كل المسيحيين.”

فيما ذكّر آخرون باتهامه سابقاً بالشذوذ الجنسي .

لك أن تتخيل أن هذا الشاذ يسب أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ! لا تعليق.#عاقبوا_زكريا_بطرس_لشتمه_رسول_الله pic.twitter.com/NIIoQTIJyl — Osama Sahyoun (@OsamaSahyoun) November 13, 2021

وزكريا بطرس هو قمص قبطي أرثوذكسي ولد في شبين الكوم في مصر عام 1934.

وعاش زكريا بطرس في طنطا وأرجع إلى كنيسة “مار مرقص” في القاهرة. ثم بدء عمله في عام 1992 حيث عمل كاهنًا هناك.

كما عمل أيضًا في مدينة برايتونفي بريطانيا.

وقدم في عام 2008 برنامج سمي “حوار الحق” والذي حصل بسببه على جائزة دانيال المقدمة من مجلة وورلد.

كما انها ليست هي المرة الأولى التى يثير زكريا بطرس فيها الجدل، ولكنه اعتاد على ذلك مرارا وتكرارا. إذ دأب زكريا بطرس على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وهو ما يؤدى إلى تكريس الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.