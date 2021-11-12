منتخب المغرب يتأهل وليبيا يتعثر في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم والذي سيقام .في دولة قطر 2022، بعد الفوز على السودان بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، فيما تعثر منتخب ليبيا بالخسارة أمام الغابون بهدف نظيف دون رد.

مباراة منتخب المغرب والسودان

وتمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على نظيره السودان بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، وسجل النجم المغربي. ريان مايي هدفين في الدقيقة ال3 وال 61.

كما وأحرز زميله عمران لوزا الهدف القاتل في شباك مرمى السودان في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، لينتهي اللقاء بفوز منتخب المغرب على السودان بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

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وبهذا الفوز نجح منتخب المغرب برفقة منتخب مصر والجزائر، من الوصول إلى نهائيات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وشهد اللقاء بين كلا المنتخبين القوة والسيطرة لأصحاب الأرض منتخب المغرب .على مجريات اللقاء، على عكس الضيف منتخب السودان الذي قدم الأداء المتواضع وقلة الفرص في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ” استاد مولاي عبد الله”.

مباراة منتخب ليبيا والغابون

وحقق منتخب الغابون الفوز على منتخب ليبيا بهدف نظيف في الدقيقة ال54 عن طريق المهاجم الغابوني أوباميانج نجم فريق أرسنال الإنجليزي عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يمين شباك مرمى منتخب ليبيا.

وشهد اللقاء القوة والسيطرة بين منتخب ليبيا والغابون، خلال مجريات أحداث المباراة .الذي جمع كلا المنتخبين على ملعب “فرانسفيل”، مع إهدارهما العديد من الفرص في هز شباك المرمى.

ترتيب تصفيات كأس مونديال العالم 2022

ويتصدر منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة المنافسة بعد نجاحه في تحقيق الفوز على السودان. برصيد 15 نقطة، كما وتجمد الأخير رصيده إلى نقطتين في أدني جدول الترتيب.

وبخسارة منتخب ليبيا احتل المركز الثالث. برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب الغابون في وصافة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 7 نقاط، بفارق أربع نقاط عن المتصدر منتخب مصر برصيد 11 نقطة خلال منافسات تصفيات كأس العالم 2022.