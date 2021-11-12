منتخب الجزائر يواصل سلسلة انتصاراته بفوز نظيف على جيبوتي (شاهد)

يواصل منتخب الجزائر سلسلة انتصاراته ال32 المتتالية دون خسارة بعد تمكنه. من تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب الجزائر في شباك جيبوتي

وتمكن منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” من هز شباك منافسه منتخب جيبوتي في الدقيقة ال29 عن طريق اللاعب يوسف بلايلي سددها اللاعب بقوة داخل الشباك من عرضية جميلة، وفي الدقيقة ال40 نجح اللاعب سعيد بن رحمة من إحراز أولى أهدافه مع منتخب الجزائر بتسديدة رائعة عانقت شباك المرمى.

كما وجاء الهدف الثالث لمنتخب الجزائر في الدقيقة ال42 عن طريق سفيان فيجولي من خلال هجمة مرتدة سريعة نجح اللاعب من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتعانق شباك المرمى.

كما وآتى الهدف الرائع في الدقيقة ال86 عن طريق إسلام سليماني برأسية جميلة، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الجزائر بأربعة أهداف نظيفة دون رد.

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تشكيلة منتخب الجزائر

ودخل المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره جيبوتي، حيث كان في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

🇩🇿 تاريخي وللتاريخ ! ✓ منتخب الجزائر بقيادة الجزائري جمال بلماضي يصل لـ 32 مباراة متتالية بدون خسارة كأكثر منتخب عربي وكأكثر منتخب أفريقي لديه سلسلة عدم خسارة عبر تاريخ كرة القدم ★ يفصله 6 مباراة متتالية فقط بدون خسارة ويتخطى إيطاليا ويحقق رقم قياسي عالمي#الجزائر_جيبوتي pic.twitter.com/UI2aAZxtLx — تاريخ رياضي (@SportJ) November 12, 2021

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، رياض محرز، سعيد بن رحمة، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب جيبوتي

ولعب المدرب جوليان ميت، في مواجهة منافسه منتخب الجزائر، حيث تواجد في حراسة المرمى عمر محمد محمود.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فؤاد موسى روبله، داود وايس، علي يوسف فرادا، عباس فؤاد عبد الرحمن، لكن في وسط الفريق كان كلاً من: وارساما حسان، يوسف أبدي أحمد، يونس موسى ديرير.

لقطات من مباراة الجزائر وجيبوتي المقامة حالياً على ستاد القاهرة في تصفيات كأس العالم 2022 🏆🏟️ منتخب الجزائر متقدم حتى الآن بثلاثية نظيفة 🇩🇿 '29 يوسف بلايلي

'40 سعيد بن رحمة

'42 سفيان فيغولي pic.twitter.com/FJgXFhj5CB — Btolat.com (@Btolat) November 12, 2021

كما وآتى في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من: مهدي حسين محبة، دواله محمود البيه، درار أبو بكر.

وبهذا الفوز رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، بينما جاء نظيره جيبوتي في أدنى ترتيب المجموعة بدون نقاط خلال تصفيات مونديال كأس العالم 2022.