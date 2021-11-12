مباراة منتخب الجزائر وجيبوتي
مباراة منتخب الجزائر وجيبوتي
Videoرياضة

منتخب الجزائر يواصل سلسلة انتصاراته بفوز نظيف على جيبوتي (شاهد)

تصفيات مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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يواصل منتخب الجزائر سلسلة انتصاراته ال32 المتتالية دون خسارة بعد تمكنه. من تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب الجزائر في شباك جيبوتي

وتمكن منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” من هز شباك منافسه منتخب جيبوتي في الدقيقة ال29 عن طريق اللاعب يوسف بلايلي سددها اللاعب بقوة داخل الشباك من عرضية جميلة، وفي الدقيقة ال40 نجح اللاعب سعيد بن رحمة من إحراز أولى أهدافه مع منتخب الجزائر بتسديدة رائعة عانقت شباك المرمى.

كما وجاء الهدف الثالث لمنتخب الجزائر في الدقيقة ال42 عن طريق سفيان فيجولي من خلال هجمة مرتدة سريعة نجح اللاعب من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتعانق شباك المرمى.

كما وآتى الهدف الرائع في الدقيقة ال86 عن طريق إسلام سليماني برأسية جميلة، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الجزائر بأربعة أهداف نظيفة دون رد.

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تشكيلة منتخب الجزائر

ودخل المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره جيبوتي، حيث كان في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، رياض محرز، سعيد بن رحمة، إسلام سليماني.

تشكيلة منتخب جيبوتي

ولعب المدرب جوليان ميت، في مواجهة منافسه منتخب الجزائر، حيث تواجد في حراسة المرمى عمر محمد محمود.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فؤاد موسى روبله، داود وايس، علي يوسف فرادا، عباس فؤاد عبد الرحمن، لكن في وسط الفريق كان كلاً من: وارساما حسان، يوسف أبدي أحمد، يونس موسى ديرير.

كما وآتى في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من: مهدي حسين محبة، دواله محمود البيه، درار أبو بكر.

وبهذا الفوز رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، بينما جاء نظيره جيبوتي في أدنى ترتيب المجموعة بدون نقاط خلال تصفيات مونديال كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

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