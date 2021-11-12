مكاكين ألمانيا تنتفض في وجه ليختنشتاين بهزيمة مذلة (شاهد)

دك منتخب ألمانيا شباك منتخب ليختنشتاين بتسعة أهداف نظيفة دون مقابل، ضمن تصفيات منافسات. قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب ألمانيا ومهرجان الأهداف

وافتتح منتخب ألمانيا “المكاكين” اللقاء بهدف جاء في الدقيقة ال11 عبر ركلة جزاء تحصل .عليها الفريق لينجح اللاعب إيلكاي غوندوغان من تسجيلها بقوة داخل شباك المرمى، كما وجاء الهدف في الدقيقة ال20. بعد ارتكاب مدافع منتخب ليختنشتاين دانييل كوفمان الخطأ وتسجيل هدف في شباك مرماه.

وأحرز اللاعب ليروي ساني هدفي في المباراة جاء في الدقيقة ال22 وال49 من عمر زمن المباراة، كما وسجل ماركو رويس هدف في الدقيقة ال23 بتسديدة قوية.

أخطاء كارثية

كما وعاد منتخب ألمانيا لهز شباك خصمه عن طريق توماس مولر الذي سجل هدفي في اللقاء في الدقيقة ال76. وال86، وفي الدقيقة ال80 سجل اللاعب الألماني بوت باكو الهدف الثامن.

واختم مهرجان الأهداف بخطأ فادح ارتكبه مدافع ليختنشتاين ماكسيميليان جوبيل في الدقيقة ال89. ليسجل الهدف في شباك مرماه، وتنتهي المباراة بفوز منتخب ألمانيا بتسعة أهداف نظيفة دون رد على نظيره ليختنشتاين.

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وشهد اللقاء السيطرة والقوة لمنتخب ألمانيا المستضيف لتلك لمواجهة، على عكس منافسه الضيف ليختنشتاين الذي استلم أمام المكاكين الألمانية في المباراة وفشله في الوصول إلى مرمى فريقه مع ارتكابه الأخطاء الكارثية في دفاع فريقه.

⏱️ 90. Min + 2 Was für ein Fußballabend! 😍

Danke Wolfsburg! 🖤❤️💛 ⚽ 9:0 #GERLIE pic.twitter.com/jW0vgPyhoO — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 11, 2021

كما وشهدت المباراة طرد نجم منتخب ليختنشتاين ينس هوفر في الدقيقة ال9 بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب ألمانيا، ليقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه ويطرد على إثارها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة منتخب ألمانيا

ودخل المدرب هانسي فليك بتشكيلة أساسية أمام الضيف ليختنشتاين، فقد تواجد في حراسة مرمى الفريق مانويل نوير.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: روبن غوسينس، جوشوا كيميش، أنطونيو روديجر، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: كاي هافرتز، إيلكاي غوندوغان، إمري تشان، أما في هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، توماس مولر، تيمو فيرنر، ليروي ساني.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

وبهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا رصيد من النقاط إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، بينما جاء منافسه منتخب ليختنشتاين في أدنى الترتيب برصيد نقطة واحدة خلال منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.