غسل الشعر يوميًا أو حتى كل يومين يضر أكثر مما ينفع .. سيفاجئك السبب

نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن عدد المرات التي يجب أن غسل الشعر للحفاظ على صحته.

وفقًا لطريقة ” لا شامبو”، لا تحتاجين إلى الشامبو لغسل شعرك. وحتى إذا لم تكن هذه الطريقة مناسبة لك، فمن المحتمل أنك قمتي بتغيير روتين العناية بالشعر عدة مرات على مر السنين.

يقوم الكثير من الناس بغسل شعرهم يوميًا للحصول على المظهر النظيف. وبينما يبدو الشعر رائعًا بعد غسله، فإن استعمال الشامبو كثيرًا قد يضر أكثر مما ينفع.

ولهذا السبب، كشف الموقع أن معظمنا لا يحتاج لغسل الشعر يوميًا أو حتى كل يومين و سيفاجئك السبب:

1.نوع شعرك

على الرغم من أن البعض منا معتاد على غسل شعره بشكل صحيح كل يوم، يمكن للآخرين بسهولة القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

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وإذا كان شعركِ رقيقًا، فقد ترغبين في غسله يوميًا لأن إفرازات الدهون ستغطيه بشكل أسرع.

أما الأشخاص ذوو الشعر الجاف أو المجعد فيحتاجون إلى غسله بشكل أقل، وسيكون غسله بالشامبو بين يوم وآخر كافيًا.

وإذا كان شعرك مختلطََا، فلا بد من غسله بشكل أقل واستخدام الشامبو الخفيف مرة في الأسبوع أو حتى كل أسبوعين وسيكون ذلك كافيًا للحفاظ على نظافته.

2.شعرك دهنيََا

بمجرد أن يصبح شعركِ دهنيًا قليلاً، فإنك قد ترغبين في غسله على الفور، لكن ما لا تعرفينه هو أن الدهون التي تفرزها فروة رأسك ضرورية في الواقع لصحة وجمال خصلات شعرك.

وعلى الرغم مما تحاول إعلانات الشامبو إقناعنا به، فإن غسل خصلات شعركِ بشكل يومي يمكن أن يكون ضارا للشعر .

وعندما تجف فروة رأسك بشكل مفرط، يُوصى بغسيل الشعر كل يومين إلى ثلاثة أيام لتجنب الشعر الدهني وتهيج فروة الرأس.

3. تمارسين الرياضة كثيرا

ليس من المستغرب أن يؤدي ذهابك إلى قاعة الرياضة إلى إفساد شعرك وجعله أقل انتعاشًا.

إن الاستحمام بعد ذهابك إلى قاعة الرياضة لا يجعلك نظيفًا فحسب، بل يساعد أيضًا عضلاتك على التعافي بشكل أسرع.

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وإذا كنت تحبين ممارسة الرياضة وقضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية بانتظام، فإن غسيل شعرك يوميًا قد يحمي جلد فروة رأسك من الالتهابات الفطرية وانسداد المسام، والتي بدورها يمكن أن تبطئ نمو الشعر وتسبب تساقطه.

4. تستخدمين كثيرا منتجات تصفيف الشعر

إذا شعرت أن شعرك أصبح أقل سماكة بعد سنوات من استخدام منتجات على غرار بخاخات الشّعر، فأنت لست مخطئة.

يمكن أن تساعدك هذه المنتجات بالتأكيد في الحفاظ على شعرك، ولكن إذا تم استخدامها بشكل متكرر، يمكن أن تتراكم على فروة رأسك وتتسبب الحكة.

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5. شعرك مصبوغ

يُعد صبغ الشّعر وسيلة ممتعة ومبتكرة لتجديد مظهرك، ولكن إذا كنت تريدين أن يبقى لون شعرك لفترة أطول، اغسليه كثيرًا.

وينصح بغسيل خصلات شعرك بالشامبو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحفاظ على نظافته وابقاء لونه على حاله.