حمد بن جاسم: ما يحدث في السودان مخطط دولة عربية بالتنسيق مع إسرائيل

قال الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية “للأسف”.

وأشار الشيخ حمد بن جاسم في حسابه بـ”تويتر” حسبما رصدت “وطن”، إلى أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية.

إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 12, 2021

وأكد الشيخ حمد بن جاسم في تغريدة لاحقة أن هدفه هنا ليس نقل الأخبار، “بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير”.

على أن هدفي هنا ليس نقل الأخبار، بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 12, 2021

وكانت وزارة الخارجية القطرية، أعربت عن قلقلها من تطور الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف لاحتواء الموقف وعدم التصعيد.

اقرأ أيضاً: قبل يوم من انقلاب السودان .. البرهان التقى السيسي سراً وهذا ما دار بينهما

كما أعربت الخارجية القطرية عن تطلعها لإعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني.

ودعت الفرقاء في السودان إلى تغليب الحكمة والعمل لمصلحة الشعب السوداني.

“مليونية 13 نوفمبر”

هذا، وأطلقت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم، دعوة للمشاركة في تظاهرات جماهيرية وصفتها بـ”مليونية إسقاط المجلس العسكري الانقلابي” يوم السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. لمواجهة “الانقلاب العسكري” تحت شعار “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”.

جاء ذلك في بيان صادر عن تنسيقيات لجان المقاومة. وهي عبارة عن لجان تقود التظاهرات في الأحياء. نشر على الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، بموقع فيسبوك.

اقرأ أيضاً: انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد. وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعفى الولاة. كما اعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. مقابل احتجاجات رافضة وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

في سياقٍ آخر، أدى قائد قوات “الدعم السريع” بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الجمعة، اليمين الدستورية، بصفته نائبا لرئيس مجلس السيادة الجديد.

وجرت مراسم أداء اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.